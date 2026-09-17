Francia – Il curioso caso di Tolosa: sparatorie, droga e quartieri sotto choc

A Tolosa la violenza legata al traffico di droga sta assumendo contorni sempre più inquietanti. Nel quartiere del Mirail, martedì sera, poco prima delle 23, un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco ai piedi di un edificio, in quello che rappresenta soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie di sparatorie avvenute nelle ultime settimane. (La foto è generica)

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, alcuni residenti hanno ripreso con il cellulare un uomo mentre sparava ripetutamente prima di fuggire in moto insieme a un complice. In un altro video si vedono invece gli agenti tentare di rianimare il giovane, senza riuscirci.

La scena dell’agguato restituisce la violenza dell’azione: sulla vetrata dell’ingresso dell’edificio sono stati contati una quindicina di fori di proiettile, mentre a terra, attorno al corpo della vittima, sarebbero stati ritrovati circa trenta bossoli. Il diciottenne era conosciuto per vicende legate allo spaccio di stupefacenti.

Tra gli abitanti del quartiere resta ora la paura. Molti hanno scelto di parlare senza mostrare la propria identità. Uno dei residenti ha raccontato che tutto si sarebbe svolto in una manciata di secondi e di aver avuto paura perfino ad aprire le persiane per il timore di essere raggiunto da un proiettile vagante.

Un altro testimone ha descritto la scena come qualcosa di irreale: «Pensavo fosse un film dell’orrore», ha raccontato, spiegando di essere rimasto profondamente segnato da quanto accaduto.

Il Mirail è da tempo considerato una delle aree di Tolosa maggiormente segnate dal traffico di droga. E gli episodi violenti stanno aumentando. All’inizio del mese un altro giovane, di 23 anni, era stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Altri spari erano stati segnalati quattro giorni prima dell’ultimo omicidio e anche l’8 settembre, fortunatamente senza feriti.

Dall’inizio dell’anno sono quattro le persone morte a Tolosa in episodi collegati al narcotraffico, un numero che avvicina la città ai livelli registrati a Marsiglia.

Alla base di questa escalation ci sarebbe soprattutto la guerra per il controllo delle piazze di spaccio. Christophe Amans, vicesegretario dipartimentale del sindacato di polizia Un1té, ha spiegato che un singolo punto di vendita di droga può arrivare a generare tra i 30 mila e i 40 mila euro al giorno.

Un giro d’affari enorme, capace di alimentare non soltanto il mercato degli stupefacenti, ma anche quello delle armi e altre attività criminali. Secondo Amans, si tratta di organizzazioni strutturate, con vertici, uomini operativi e gerarchie ben definite.

Intanto i due presunti autori dell’ultima sparatoria risultano ancora ricercati. L’inchiesta è stata affidata alla divisione specializzata nella lotta alla criminalità organizzata.