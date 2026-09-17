“Morire sul Grappa”: a Vicenza il libro di Sonia Residori fa luce sul massacro del 1944

Venerdì 18 settembre a Palazzo Giustiniani Baggio la presentazione del saggio edito da Donzelli. Un’indagine rigorosa tra le menzogne nazifasciste e le strategie militari degli Alleati.

A oltre ottant’anni dall’eccidio del Monte Grappa, una nuova ricerca storica torna a ricostruire una delle pagine più drammatiche e dolorose della Resistenza veneta. Venerdì 18 settembre, alle 17:30, la Fondazione di Storia di Vicenza ospita nella sede di Palazzo Giustiniani Baggio (contrà San Francesco 41) la presentazione del volume “Morire sul Grappa: Storie da un massacro – 20-29 settembre 1944”, scritto da Sonia Residori, docente dell’Università di Padova ed edito da Donzelli.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Vicenza e promosso insieme al Circolo “Toni Giuriolo”, vedrà i saluti introduttivi del vicepresidente della Fondazione, Luigi Menegatti. Successivamente, Egidio Ivetic, presidente del comitato scientifico dell’istituto, dialogherà con l’autrice per ripercorrere le tragiche decisioni e i retroscena che segnarono le sorti di centinaia di giovani combattenti, tra partigiani, ex militari, carabinieri e prigionieri alleati.

I nodi centrali del saggio

Il lavoro d’analisi condotto da Sonia Residori fa emergere dettagli fondamentali per comprendere la portata della tragedia:

La trappola della resa : L’eccidio non si consumò solo durante gli scontri a fuoco, ma proseguì a rastrellamento ultimato. I comandi germanici, con il supporto dei fascisti, garantirono l’incolumità a chi si fosse consegnato. Moltissimi giovani si presentarono spontaneamente credendo di dover sostenere un semplice controllo, ma vennero poi fucilati o impiccati in massa.

: L’eccidio non si consumò solo durante gli scontri a fuoco, ma proseguì a rastrellamento ultimato. I comandi germanici, con il supporto dei fascisti, garantirono l’incolumità a chi si fosse consegnato. Moltissimi giovani si presentarono spontaneamente credendo di dover sostenere un semplice controllo, ma vennero poi fucilati o impiccati in massa. La disinformazione alleata : Sul tragico posizionamento delle forze partigiane pesò la falsa notizia, fatta circolare dai servizi segreti angloamericani, di un imminente sbarco nell’Alto Adriatico per lo sfondamento della Linea Gotica. Convinti di partecipare a un piano strategico imminente, i gruppi sul Grappa trasformarono le tattiche di guerriglia in una difesa ad oltranza.

: Sul tragico posizionamento delle forze partigiane pesò la falsa notizia, fatta circolare dai servizi segreti angloamericani, di un imminente sbarco nell’Alto Adriatico per lo sfondamento della Linea Gotica. Convinti di partecipare a un piano strategico imminente, i gruppi sul Grappa trasformarono le tattiche di guerriglia in una difesa ad oltranza. Le ombre del dopoguerra: Il volume ricostruisce anche le complesse fasi successive alla liberazione, segnate dalle estenuanti operazioni di identificazione dei caduti e dalla sostanziale impunità dei colpevoli.

L’ingresso alla presentazione è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.