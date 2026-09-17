Controlli sugli affitti a Venezia: stangata per il gestore della poltrona in locazione a 50 euro a notte

I blitz di Polizia Locale e Guardia di Finanza durante la Mostra del Cinema svelano un’illegalità diffusa: sanzioni per circa 47 mila euro e irregolarità in due strutture su tre.

Un’insolita proposta di soggiorno — una poltrona reclinabile messa in affitto a 50 euro a notte durante la Mostra del Cinema — ha innescato un’ampia operazione di controllo sugli affitti turistici al Lido di Venezia. La segnalazione, diventata virale sul web dopo la denuncia dell’addetta stampa Olivia Alighiero, ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire le verifiche sulle strutture ricettive della zona.

Incrociando i dati degli annunci pubblicati in rete con i registri ufficiali, la Polizia Locale e la Guardia di Finanza sono risalite all’identità del locatore. L’ispezione ha fatto emergere che l’immobile disponeva di tre stanze non autorizzate oltre a quelle registrate, determinando una capienza di posti letto notevolmente superiore rispetto a quanto comunicato agli enti competenti. Per questa violazione, al responsabile è stata comminata una sanzione di 4.500 euro.

L’intervento non è rimasto un episodio isolato. I controlli condotti sull’isola — cinquanta gli accessi effettuati tra alloggi turistici, B&B ed esercizi alberghieri — hanno evidenziato irregolarità nel 66% dei casi monitorati.

Nello specifico:

Assenza di CIN : Quattordici strutture sono risultate sprovviste del Codice Identificativo Nazionale, ricevendo verbali da 1.600 euro ciascuna per un ammontare di 22.400 euro.

: Quattordici strutture sono risultate sprovviste del Codice Identificativo Nazionale, ricevendo verbali da 1.600 euro ciascuna per un ammontare di 22.400 euro. Attività abusive : Quattro alloggi operavano completamente in nero, privi sia della registrazione nella banca dati ministeriale sia della notifica formale alla Regione; in questo caso la multa è stata di 6.000 euro per ciascuna posizione.

: Quattro alloggi operavano completamente in nero, privi sia della registrazione nella banca dati ministeriale sia della notifica formale alla Regione; in questo caso la multa è stata di 6.000 euro per ciascuna posizione. Mancata esposizione del codice : Diversi gestori, pur in possesso del codice, non lo mostravano pubblicamente, ricevendo la prevista diffida amministrativa.

: Diversi gestori, pur in possesso del codice, non lo mostravano pubblicamente, ricevendo la prevista diffida amministrativa. Discrepanza di capienza: Ulteriori strutture sono state multate con 4.000 euro a testa per non aver dichiarato il numero effettivo di ambienti e posti letto utilizzati.

Il totale complessivo dei verbali ammonta a circa 47 mila euro, cifra a cui potrebbero aggiungersi ulteriori sanzioni legate agli accertamenti sul versamento della tassa di soggiorno.

L’amministrazione comunale ha ribadito la linea della massima fermezza. Le autorità cittadine sottolineano come tali comportamenti danneggino l’immagine di Venezia a livello globale e penalizzino gli operatori che rispettano le norme. L’attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi integrando le banche dati amministrative, i portali di prenotazione online e le segnalazioni dei cittadini.