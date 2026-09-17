Veneto, inversione a U e scooter a terra: automobilista straniero rintracciato e denunciato

Il 62enne in sella ha riportato la frattura della tibia. Decisivi le testimonianze e il video di una dash-cam

VERONA – Avrebbe effettuato una pericolosa inversione a U in mezzo alla strada, tagliando la traiettoria a uno scooter e provocando la caduta del motociclista. Subito dopo si sarebbe allontanato senza fermarsi. L’automobilista è stato però rintracciato dalla Polizia locale di Verona e denunciato per fuga e omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in stradone Santa Lucia, all’altezza del civico 39.

Ad avere la peggio è stato un 62enne veronese che, mentre procedeva in scooter, si è trovato improvvisamente davanti l’auto impegnata nell’inversione. Dopo l’urto il motociclista è finito violentemente sull’asfalto, riportando la frattura della tibia.

L’uomo è stato soccorso e trasferito al Polo Confortini, dove i medici hanno accertato la lesione.

L’automobilista, invece, avrebbe proseguito la marcia allontanandosi rapidamente dal luogo dell’incidente senza prestare assistenza al ferito.

Le indagini della Polizia locale sono scattate immediatamente. Determinanti si sono rivelate le testimonianze raccolte sul posto e soprattutto le immagini registrate da una dash-cam, che hanno consentito agli agenti di risalire al veicolo coinvolto.

Le pattuglie del reparto territoriale hanno quindi individuato il conducente, un 42enne di origine srilankese, nei pressi della sua abitazione. L’auto presentava danni ritenuti compatibili con la dinamica dell’incidente.

Una volta terminati i rilievi da parte del Nucleo Infortunistica, il 42enne è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Nei suoi confronti è prevista anche la sospensione della patente per almeno due anni.