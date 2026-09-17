CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
17 Settembre 2026 - 17.33

Chiampo, donna con un bimbo di due anni investita da un veicolo, è grave. Valchiampo in tilt

G.B.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Notizia in aggiornamento

L’incidente nel pomeriggio. Il piccolo sarebbe stato colpito solo marginalmente. Una delle persone coinvolte è stata trasportata al pronto soccorso di Arzignano in condizioni gravi

CHIAMPO – Incidente nel pomeriggio di oggi a Chiampo, dove una donna con un bambino in braccio di appena due anni è stata investita da un veicolo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, di origini africane, stava attraversando la Provinciale Valchiampo sulle strisce pedonali all’altezza della passerella vicina al Municipio. Nell’attraversarle è stata investita da un veicolo condotto da un uomo. L’impatto sarebbe stato abbastanza violento.

L’allarme è scattato attorno alle 15.40. Secondo le prime informazioni disponibili, il bambino, volato a terra, sarebbe stato colpito solo marginalmente, mentre le condizioni della donna hanno richiesto l’attivazione dei soccorsi in codice rosso, che indica una situazione grave. Testimoni sul posto riferiscono che comunque era cosciente ma non aveva documenti con sé per cui non è stato possibile sul momento risalire all’identità, all’età e alla residenza.

La paziente è stata trasportata al pronto soccorso di Arzignano per le cure e gli accertamenti necessari.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire le condizioni delle persone coinvolte.

Forti disagi al traffico con la Valchiampo bloccata per gli accertamenti

Visualizza articolo↗

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Chiampo, donna con un bimbo di due anni investita da un veicolo, è grave. Valchiampo in tilt | TViWeb Chiampo, donna con un bimbo di due anni investita da un veicolo, è grave. Valchiampo in tilt | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy