Chiampo, donna con un bimbo di due anni investita da un veicolo, è grave. Valchiampo in tilt

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L’incidente nel pomeriggio. Il piccolo sarebbe stato colpito solo marginalmente. Una delle persone coinvolte è stata trasportata al pronto soccorso di Arzignano in condizioni gravi

CHIAMPO – Incidente nel pomeriggio di oggi a Chiampo, dove una donna con un bambino in braccio di appena due anni è stata investita da un veicolo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, di origini africane, stava attraversando la Provinciale Valchiampo sulle strisce pedonali all’altezza della passerella vicina al Municipio. Nell’attraversarle è stata investita da un veicolo condotto da un uomo. L’impatto sarebbe stato abbastanza violento.

L’allarme è scattato attorno alle 15.40. Secondo le prime informazioni disponibili, il bambino, volato a terra, sarebbe stato colpito solo marginalmente, mentre le condizioni della donna hanno richiesto l’attivazione dei soccorsi in codice rosso, che indica una situazione grave. Testimoni sul posto riferiscono che comunque era cosciente ma non aveva documenti con sé per cui non è stato possibile sul momento risalire all’identità, all’età e alla residenza.

La paziente è stata trasportata al pronto soccorso di Arzignano per le cure e gli accertamenti necessari.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire le condizioni delle persone coinvolte.

Forti disagi al traffico con la Valchiampo bloccata per gli accertamenti

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