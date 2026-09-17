Noventa Vicentina, torna la Fiera autunnale dell’Area Berica: 150 espositori, cento trattori d’epoca e rievocazioni storiche

Domenica 11 ottobre la 39ª edizione: prodotti a chilometro zero, artigianato, commercio, trebbiatura, scherma storica, figuranti della Serenissima e visite a Villa Barbarigo. Festa al via già sabato sera con lo stand gastronomico della Pro Loco

NOVENTA VICENTINA – Oltre 150 espositori, un centinaio di trattori d’epoca, prodotti agricoli a chilometro zero, specialità gastronomiche, artigianato, commercio locale, rievocazioni storiche e un programma che coinvolgerà per l’intera giornata il centro del paese. Domenica 11 ottobre 2026 Noventa Vicentina ospiterà la 39ª Fiera autunnale dell’Area Berica, uno degli appuntamenti più importanti del territorio dedicati al mondo agricolo e produttivo.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, giovedì 17 settembre, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dal vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco (FdI), insieme al sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese e ai rappresentanti delle realtà coinvolte.

Una manifestazione che affonda le radici nella storia locale e che punta ancora una volta a valorizzare le eccellenze dell’Area Berica, il lavoro delle imprese, delle associazioni e dei numerosi volontari, mettendo insieme agricoltura, enogastronomia, artigianato, commercio, tradizioni e cultura.

«Come Regione del Veneto, stiamo cercando di valorizzare tutte le manifestazioni tipiche del nostro territorio e, con la proposta di legge sulle Ide.Co., le Identità Comunali, di tutelare i prodotti tipici locali, dall’agroalimentare all’artigianato – ha spiegato Francesco Rucco –. Oggi presentiamo la 39ª edizione della Fiera autunnale dell’Area Berica di Noventa Vicentina. Una manifestazione che coniuga sapientemente assieme tradizione e modernità, dove l’agricoltura, l’artigianato e il commercio locali saranno protagonisti assoluti».

A sottolineare il legame con la storia del paese è stato il sindaco Mattia Veronese. «La Fiera è sì giunta alla 39ª edizione, ma ha alle spalle una storia ancora più lunga, legata alle tradizioni locali e che, negli anni, ha saputo crescere molto. Sono orgoglioso della collaborazione garantita da Coldiretti, CIA, ConfAgricoltura e ConfCommercio. A loro si affiancheranno le rappresentanze del mondo artigianale, che presenteranno i lavori di un tempo».

Saranno 150 gli espositori, tra agricoltori, produttori, allevatori, artigiani e operatori del territorio. Alla manifestazione prenderanno parte le principali organizzazioni di categoria, tra cui Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio, oltre alla Pro Loco. Per l’intera giornata anche i negozi del centro resteranno aperti, su iniziativa di ASCOM.

Uno dei protagonisti della fiera sarà il settore agricolo. «Con profondo orgoglio rappresento oggi Coldiretti, CIA e ConfAgricoltura, perché la Fiera offre una importante vetrina per valorizzare il nostro settore primario, l’agricoltura – ha affermato Cristina Zen, vicepresidente di Coldiretti Vicenza –. L’autunno è tempo di fare un bilancio e di raccogliere i frutti del lavoro, duro e tenace, dei nostri agricoltori, che domenica 11 ottobre avranno l’occasione di mostrare i prodotti locali, coltivati nel rispetto del territorio, e di spiegare al pubblico la loro professione. L’agricoltura va tutelata, sempre e comunque. Vorremmo, nei prossimi mesi, sviluppare un progetto legato all’agriturismo».

La festa inizierà già sabato sera, 10 ottobre, con l’apertura dello stand gastronomico della Pro Loco, che sarà poi operativo per il pranzo e la cena di domenica. Tra le specialità proposte ci saranno i prodotti tipici stagionali e, in particolare, gli gnocchi artigianali e gli gnocchi alla zucca.

«Siamo orgogliosi, assieme ai tanti volontari che lavorano con grande passione, di presentare le nostre eccellenze gastronomiche, in primis gli gnocchi artigianali e alla zucca», ha spiegato Michele Andretto, presidente della Pro Loco di Noventa Vicentina.

Grande spazio sarà riservato ai mezzi agricoli storici. In via Palladio e via Marconi saranno esposti trattori e attrezzi agricoli d’epoca, insieme a seminatrici e macchine trebbiatrici.

«Il nostro è un gruppo di amici che vuole trasmettere una grande passione: i trattori d’epoca – ha raccontato Mauro Padrin, presidente del Gruppo Trattoristi –. Metteremo in vetrina un centinaio di trattori, che saranno collocati in modo certosino lungo via Palladio, con indicazione della marca e dell’epoca di ciascuno. Daremo spazio anche alle macchine trebbiatrici e seminatrici».

Il programma ufficiale di domenica 11 ottobre prenderà il via alle 10 con l’inaugurazione alla presenza delle autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali e provinciali, dei sindaci dei Comuni limitrofi e dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Alle 11.30 sarà la volta dell’incontro storico-culturale “Le memorie della Serenissima a Noventa Vicentina”, con il professor Carlo Alberto Formaggio, vicepresidente del Comune, e Alberto Montagner, presidente dell’associazione “Veneto Nostro”.

Dalle 12 sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco.

A partire dalle 14, ASCOM e i Comitati Genitori delle scuole di Noventa Vicentina organizzeranno un mercatino dedicato al libero scambio di libri e giochi.

Alle 14.30 sono previste le dimostrazioni di combattimento di scherma storica dell’Accademia Crown, a cura dell’associazione culturale “Scaligeri APS”. A seguire, le vie del centro saranno attraversate dalla sfilata dei rievocatori in abito storico, organizzata dalla Compagnia d’Arme San Vitale e dall’associazione “Veneto Nostro”.

La rievocazione sarà dedicata al passato veneziano del territorio e all’epoca della Serenissima, con circa quaranta figuranti in costume. Un’iniziativa che, come ha ricordato il sindaco Veronese, si collega anche al progetto culturale portato avanti dal Comune per valorizzare Villa Barbarigo e ricordare la battaglia di Lepanto.

Alle 16 torneranno protagoniste le tradizioni agricole con la rievocazione storica della trebbiatura, che permetterà al pubblico di assistere ai gesti e alle tecniche utilizzate un tempo nelle campagne.

Alle 17 è invece prevista una visita guidata a Villa Barbarigo, accompagnata dal professor Carlo Alberto Formaggio. Per partecipare sarà necessario prenotarsi entro il 10 ottobre.

La villa sarà comunque aperta al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Al piano terra sarà visitabile la mostra fotografica “Agrosfera”, curata dal Club Fotografico “Il Campanile”.

Tra le numerose iniziative collaterali, sotto i portici del lato ovest sarà allestita anche un’esposizione di funghi di diverse qualità, curata dall’associazione “Bresadola”.

In via dei Martiri, invece, la Parrocchia organizzerà una pesca di beneficenza.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla mobilità e all’accoglienza dei visitatori. Per l’intera giornata sarà disponibile un servizio navetta gratuito con trenino, curato da Berica Trains, che collegherà il centro con i parcheggi e con i punti di partenza individuati presso i supermercati Migross e Prix e la Baita Alpini “U. Masotto”, garantendo anche il servizio di ritorno.

La 39ª Fiera autunnale dell’Area Berica è patrocinata dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Vicenza e punta anche quest’anno a richiamare migliaia di visitatori, trasformando per un’intera giornata il centro di Noventa Vicentina in una grande vetrina delle produzioni, dei mestieri e delle tradizioni dell’Area Berica.