Lugo di Vicenza, allocco finisce nel camino: lo liberano i Vigili del fuoco

Il curioso intervento questa mattina: il rapace era rimasto bloccato nella canna fumaria di una stufa

LUGO DI VICENZA – Un intervento decisamente insolito, e fortunatamente a lieto fine, quello che ha impegnato questa mattina i Vigili del fuoco a Lugo di Vicenza.

Intorno alle 9, i soccorritori sono stati chiamati per recuperare un allocco rimasto intrappolato all’interno della canna fumaria di una stufa.

Il rapace, con ogni probabilità entrato nella canna fumaria dall’esterno, non era più riuscito a trovare la via d’uscita ed era rimasto bloccato all’interno, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Schio, che ha lavorato con particolare attenzione per raggiungere l’animale e liberarlo senza provocargli ulteriori traumi.

Dopo le delicate operazioni di recupero, l’allocco è stato finalmente estratto dalla canna fumaria, mettendo così fine alla sua decisamente poco fortunata incursione domestica.

Una mattinata movimentata, dunque, per il rapace e per i proprietari dell’abitazione, conclusa grazie all’intervento dei Vigili del fuoco.