Veneto, escursionista tedesco disperso per ore: ritrovato nella notte

L’allarme poco prima delle 19 dopo il rientro della comitiva dalla Colma di Malcesine. Mobilitati Soccorso alpino, vigili del fuoco, soccorritori trentini, elicottero e droni

MALCESINE – Ore di ricerche nella serata di ieri sul Monte Baldo per un escursionista tedesco che non aveva fatto rientro con il resto della sua comitiva. L’uomo è stato infine ritrovato nella notte a Torbole e l’allarme è potuto rientrare.

Il Soccorso alpino di Verona è stato allertato poco prima delle 19. L’escursionista faceva parte di un gruppo di 25 persone, accompagnatori compresi, salito da Tratto Spino per una passeggiata nella zona della Colma di Malcesine.

Al momento di ricompattare il gruppo per il rientro, i partecipanti si sono accorti che uno degli escursionisti mancava all’appello. L’ultima volta era stato visto attorno alle 16.

Sono così scattate immediatamente le ricerche. Una squadra del Soccorso alpino è stata elitrasportata in quota con l’elicottero, mentre altre squadre hanno raggiunto la zona con i mezzi dal versante di Tratto Spino. Un ulteriore gruppo di soccorritori si è portato invece a San Michele, all’altezza della stazione intermedia della funivia di Malcesine.

Alle operazioni hanno preso parte anche i soccorritori trentini e i vigili del fuoco.

Le squadre hanno iniziato a battere la sentieristica principale e l’area circostante la funivia, mentre dall’alto venivano effettuati sorvoli con i droni, nel tentativo di individuare l’escursionista.

Le ricerche sono proseguite per diverse ore, fino a quando, attorno a mezzanotte, è arrivata la notizia che alcune persone si erano imbattute a Torbole in un uomo corrispondente alla descrizione del disperso.

Dopo le necessarie verifiche è stato confermato che si trattava proprio dell’escursionista tedesco ricercato.

A quel punto l’allarme è rientrato e tutte le squadre impegnate nelle operazioni hanno potuto fare ritorno a valle.