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17 Settembre 2026 - 15.37

Bassanese, autoarticolato si ribalta in un cantiere: autista estratto dai Vigili del fuoco, è grave

P.U.
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L’incidente sul lavoro questa mattina in via Vecchia. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto Vigili del fuoco, 118, Carabinieri e Spisal

CASSOLA – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 17 settembre a Cassola, in via Vecchia, dove un autoarticolato si è ribaltato su un fianco durante una manovra all’interno di un cantiere stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante, mentre stava effettuando una fase di manovra, avrebbe perso l’equilibrio, finendo adagiato lateralmente.

All’interno dell’abitacolo si trovava il conducente, che è rimasto incastrato dopo il ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno provveduto innanzitutto a mettere in sicurezza il mezzo e hanno quindi lavorato per liberare l’autista dall’abitacolo.

Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono apparse serie ed è stato successivamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Attivato anche il personale dello Spisal, chiamato a svolgere gli accertamenti di competenza in materia di sicurezza sul lavoro.

L’incidente è avvenuto durante un’attività di cantiere e saranno ora le verifiche degli organi competenti a chiarire le cause esatte del ribaltamento del mezzo.

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