Chef due stelle Michelin mette 50 mila formiche nei dessert: scoperto dalle foto dei clienti, ristorante chiuso

Le utilizzava per aggiungere una nota acida ai dolci del ristorante Evett. A scoprire la pratica sono state le autorità sudcoreane osservando le fotografie pubblicate online dai clienti. Il locale è stato chiuso e sono scattate pesanti sanzioni.

Per sorprendere i clienti e trovare sapori sempre nuovi, gli chef stellati sono spesso disposti a sperimentare ingredienti decisamente insoliti. A Seul, in Corea del Sud, uno di questi esperimenti è però costato caro allo chef dell’Evett, ristorante premiato con due stelle Michelin, che utilizzava formiche essiccate come guarnizione per alcuni dessert.

In particolare, piccoli insetti venivano cosparsi sopra i sorbetti con l’obiettivo di conferire ai dolci una particolare nota acida.

La pratica è stata scoperta dagli agenti del Ministero sudcoreano per la Sicurezza alimentare e farmaceutica, che si sono imbattuti nelle formiche esaminando alcune fotografie pubblicate su Internet dai clienti del ristorante.

Da quelle immagini sono partiti gli accertamenti, che hanno portato alla scoperta di una consuetudine che, secondo quanto riportato dai media locali e dalla BBC, sarebbe andata avanti per quasi quattro anni.

Il conto degli insetti utilizzati è sorprendente: nel corso di quel periodo sarebbero finite sui dessert del ristorante circa 50 mila formiche.

Il problema, però, non riguardava soltanto il gusto particolarmente originale dei piatti. In Corea del Sud l’utilizzo delle formiche negli alimenti non è consentito.

Per questo il titolare del ristorante è stato condannato e il locale ha dovuto chiudere. Allo chef è stata inoltre inflitta una multa di 15 milioni di won, equivalenti a circa 9.500 euro.

Sanzionata anche la società che gestiva il ristorante, condannata a pagare altri 10 milioni di won, circa 6.350 euro.

La contestazione formulata dalle autorità riguarda la violazione della normativa sull’igiene alimentare.

Una trovata culinaria certamente capace di sorprendere i clienti, dunque, ma che alla fine si è rivelata decisamente indigesta per il ristorante.