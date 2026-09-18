Selvazzano Dentro, auto esce di strada e si ribalta contro un palo: due feriti

L’incidente nel pomeriggio in via Sant’Antonio. Un ragazzo è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, mentre una giovane è rimasta incastrata tra le lamiere

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 17 settembre a Selvazzano Dentro, nel Padovano, dove un’auto è uscita di strada e si è ribaltata finendo contro un palo dell’elettricità.

L’allarme è scattato intorno alle 14.40 in via Sant’Antonio 48. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che ha abbandonato la carreggiata e si è ribaltata su un fianco, terminando la propria corsa contro il palo.

Due giovani feriti

A bordo dell’auto si trovavano un ragazzo e una ragazza. Il giovane è riuscito a uscire autonomamente dal mezzo, mentre la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Padova, che hanno lavorato con divaricatore, cesoia e pistone idraulici per liberare la giovane dall’abitacolo.

Una volta estratta, la ferita è stata affidata alle cure dei sanitari del Suem 118.

Sul posto anche la Polizia locale

I pompieri hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area dell’incidente. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Selvazzano Dentro, impegnati nei rilievi e negli accertamenti sulla dinamica dello schianto.