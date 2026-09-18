EREDI E SOLUZIONI, L’IMPRESA CHE AIUTA AD AFFRONTARE IL LUTTO PRIMA E DOPO LA PERDITA, A 360°

Un progetto nato dall’esperienza diretta delle fondatrici e diventato un punto di riferimento in Italia per chi deve affrontare gli aspetti pratici, organizzativi e successori legati a un lutto. Eredi e Soluzioni offre un supporto a 360 gradi, dalla pianificazione preventiva alla gestione delle incombenze che seguono una perdita. Un caso di imprenditoria femminile under 30 che ha scelto come sede la prestigiosa Villa Zileri Motterle di Monteviale.

Affrontare un lutto significa fare i conti con il dolore, ma spesso anche con una lunga serie di decisioni, pratiche, adempimenti e questioni successorie che arrivano proprio nel momento di maggiore fragilità. Da questa consapevolezza nasce Eredi e Soluzioni, realtà imprenditoriale fondata e amministrata da giovani donne under 30 che, partendo da esperienze vissute in prima persona, hanno deciso di creare un servizio capace di accompagnare le persone sia nella fase preventiva sia dopo la perdita di una persona cara.

L’attività punta a offrire un supporto completo, dalla pianificazione alla successione, aiutando famiglie e singoli a orientarsi fra gli aspetti organizzativi e patrimoniali connessi al lutto. Un modello che ambisce a rappresentare un primo punto di riferimento in Italia in un settore ancora poco strutturato, affrontando un tema delicato con strumenti concreti, competenze e accompagnamento personalizzato.

A rendere ancora più particolare il progetto è la sede scelta dalle fondatrici: la splendida Villa Zileri Motterle di Monteviale, alle porte di Vicenza, dove prende forma questa esperienza di imprenditoria femminile giovane e innovativa.