Vicenza, estate di controlli della Finanza: 70 lavoratori irregolari, 150 mila euro di ricavi non dichiarati e oltre 1.400 articoli sequestrati

Nel mirino lavoro sommerso, evasione fiscale, false “prime case” e contraffazione. Dall’inizio del 2026 individuati 154 lavoratori in nero e 168 irregolari. Controlli anche su DJ e musicisti, immobili sull’Altopiano di Asiago e prodotti non sicuri.

VICENZA – Lavoro nero, evasione fiscale, residenze anagrafiche sospette, prodotti non sicuri e merce contraffatta. È ampio il bilancio dei controlli condotti nel corso dell’estate appena conclusa dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, che ha intensificato le verifiche sull’intero territorio berico, con particolare attenzione alle località turistiche e ai principali eventi pubblici.

Sul fronte del lavoro sommerso, le attività ispettive hanno consentito di individuare 70 lavoratori non in regola, dei quali 38 completamente “in nero”, perché privi di contratto di lavoro e delle relative tutele.

Il dato si inserisce in un’attività più ampia: dall’inizio del 2026 le Fiamme Gialle vicentine hanno infatti individuato complessivamente 154 lavoratori in nero e 168 lavoratori irregolari.

DJ e musicisti: oltre 150 mila euro di ricavi non dichiarati

Controlli anche nel settore dell’intrattenimento musicale. Le verifiche fiscali condotte nei confronti di DJ e musicisti hanno permesso, in alcuni casi, di individuare soggetti risultati completamente sconosciuti al Fisco.

Nel complesso sono stati accertati oltre 150 mila euro di ricavi non dichiarati.

Altopiano di Asiago, controlli sulle “prime case”

L’attività della Guardia di Finanza si è concentrata anche sull’Altopiano di Asiago, dove è stato avviato un piano di monitoraggio delle residenze anagrafiche.

L’obiettivo è verificare che gli immobili dichiarati come abitazione principale e quindi beneficiari delle agevolazioni previste per la “prima casa” siano effettivamente utilizzati come tali.

Nei primi tre controlli effettuati sono state riscontrate anomalie che hanno consentito di recuperare circa 15.300 euro di Imposta Municipale Unica e oltre 4.000 euro di detrazioni riferite a circa 21.000 euro di interessi passivi sui mutui.

Sequestrati 945 articoli per la casa e di bigiotteria

Una parte significativa dei controlli ha riguardato anche la tutela dei consumatori.

Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro amministrativo 945 articoli per la casa e di bigiotteria, ritenuti non sicuri perché privi delle informazioni obbligatorie relative alla provenienza e alla composizione.

Sono stati inoltre sequestrati penalmente 422 smalti per unghie contenenti una sostanza colorante vietata nell’Unione Europea dallo scorso 1° maggio.

A seguito degli accertamenti, i titolari di tre esercizi commerciali sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vicenza.

Contraffazione, sequestrati 112 capi di abbigliamento

L’attività contro la contraffazione ha portato inoltre al sequestro di 112 capi di abbigliamento contraffatti trovati in possesso di un venditore ambulante.

L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Secondo la Guardia di Finanza, i risultati raggiunti confermano l’impegno nel contrasto all’economia sommersa, all’evasione fiscale e alla contraffazione, fenomeni che alterano la concorrenza e possono danneggiare le imprese che operano rispettando le regole, oltre ai lavoratori privi di contribuzione e delle necessarie tutele.

La contraffazione, sottolineano le Fiamme Gialle, può inoltre alimentare ulteriori forme di illegalità attraverso fenomeni di sommerso, evasione fiscale e riciclaggio.

La Guardia di Finanza ricorda infine il ruolo dei cittadini nella tutela della legalità: esposti e segnalazioni possono essere presentati direttamente ai reparti territoriali oppure attraverso il numero di pubblica utilità 117.