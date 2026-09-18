A4, auto si ribalta prima di Vicenza Est: due 47enni feriti gravemente

L’incidente poco dopo le 21 in direzione Milano. Entrambi trasportati al San Bortolo in codice rosso: uno in rianimazione, l’altro in pronto soccorso

Grave incidente stradale nella serata di giovedì lungo l’autostrada A4, in direzione Milano, poco prima dell’uscita di Vicenza Est.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 21.15. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, il conducente di un’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, che ha sbandato per poi ribaltarsi e terminare la propria corsa capovolta.

A bordo si trovavano due uomini nati nel 1979, entrambi di 47 anni. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Due feriti in codice rosso

Le condizioni dei due occupanti sono apparse subito serie. Entrambi hanno riportato politraumi e sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, con ambulanza e automedica.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione, i due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Bortolo di Vicenza, entrambi in codice rosso. Uno dei due è stato affidato alla terapia intensiva e rianimazione, mentre il secondo è stato preso in carico dal pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo, oltre agli ausiliari della viabilità autostradale e agli agenti della Polizia stradale, ai quali spettano i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Traffico rallentato verso Milano

L’incidente ha interessato la prima corsia e quella di emergenza. Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi della Polizia stradale, la circolazione è stata temporaneamente convogliata sulla sola corsia di sorpasso, delimitata con le torce stradali.

Inevitabili i rallentamenti lungo l’A4 in direzione Milano durante le operazioni di soccorso.