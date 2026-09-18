Veneto, mamma di 42 anni travolta dal camion dei rifiuti davanti alla figlia: muore mentre la accompagna a scuola

La tragedia questa mattina a Passarella di San Donà di Piave. La donna, madre di tre figli, era insieme alla bambina di nove anni. La piccola è rimasta illesa

Dramma questa mattina a Passarella, frazione di San Donà di Piave, dove una donna di 42 anni, madre di tre figli, ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Paolo VI, mentre la donna stava accompagnando a scuola la figlia più piccola, una bambina di nove anni diretta alla scuola primaria Marco Polo.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, e con una dinamica ancora al vaglio della Polizia locale, la 42enne sarebbe stata investita durante una manovra del mezzo pesante, appartenente a Veritas, rimanendo bloccata sotto il camion.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente il Suem 118, con ambulanza e automedica, e i vigili del fuoco del distaccamento di San Donà di Piave, affiancati dall’autogru proveniente da Mestre.

I soccorritori hanno tentato di rianimare la donna, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La figlia di nove anni, che ha assistito alla tragedia, non ha riportato conseguenze fisiche. È stata subito accompagnata all’interno della scuola dagli insegnanti, in modo da allontanarla dalla scena dell’incidente.

In ospedale anche gli altri due figli

Poco dopo sono arrivati sul posto anche gli altri due figli della donna, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 20.

Tutti e tre i figli sono stati successivamente presi in carico dal personale sanitario e accompagnati in ospedale. È stato attivato anche il team di psicologi dell’Ulss 4, con l’obiettivo di fornire loro assistenza dopo il trauma vissuto.

Accertamenti sulla dinamica

La Polizia locale di San Donà di Piave ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il sindaco di San Donà di Piave Alberto Teso, che ha seguito le operazioni e ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione alla famiglia della vittima.

L’incidente ha profondamente colpito la comunità di Passarella, dove la tragedia si è consumata proprio nelle ore di ingresso degli alunni a scuola.