Cade un cestello della gru: volo di 20 metri, 2 operai feriti gravemente

AGGIORNAMENTO ORE 15 – Il cestello della gru ha ceduto da 20 metri di altezza: è così che è avvenuto l’incidente stamattina che ha coinvolto due operai in via Olmo a Tavernelle, rimasti lì intrappolati. I vigili del fuoco di Vicenza hanno inviato sul posto una squadra specializzata, dotata di attrezzature da taglio, per liberare i due feriti rimasti intrappolati tra le lamiere. Le operazioni di estrazione sono state lunghe e delicate: i soccorritori hanno dovuto procedere con grande cautela per non provocare ulteriori danni agli occupanti bloccati nella struttura deformata.

Una volta estratti dall’abitacolo, i due operai sono stati affidati al personale sanitario del 118, intervenuto con i mezzi di emergenza per stabilizzarli. Parallelamente, i tecnici dello Spisal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nell’utilizzo del mezzo meccanico coinvolto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ORE 11.30 – L’incidente questa mattina in via Olmo. Entrambi i lavoratori sono stati trasportati in pronto soccorso in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro questa mattina ad Altavilla Vicentina.

Intorno alle 9.50, in via Olmo, un cestello utilizzato per effettuare lavori in quota è caduto mentre erano in corso alcune operazioni.

Nell’incidente sono rimasti feriti due operai. Le loro condizioni sono state giudicate gravi e per entrambi è stato disposto il trasporto in pronto soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause de