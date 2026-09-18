Verona-Vicenza, maxischermo in Piazza dei Signori durante la Notte Bianca

La decisione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto Filippo Romano auspica «una pacifica festa di cittadinanza, all’insegna della sportività e del fair play»

I tifosi vicentini potranno assistere alla partita Verona-Vicenza attraverso un maxischermo allestito in Piazza dei Signori, nel cuore del capoluogo berico.

A comunicarlo è la Prefettura di Vicenza, al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta nella mattinata di oggi.

La possibilità di trasmettere l’incontro in piazza è legata all’iniziativa del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che ha inserito la visione della partita all’interno della programmazione della Notte Bianca.

La decisione è stata formalizzata attraverso una specifica ordinanza prefettizia, adottata con l’obiettivo di consentire agli appassionati vicentini di seguire collettivamente l’evento calcistico.

Al termine della riunione, il prefetto di Vicenza Filippo Romano ha espresso l’auspicio che l’appuntamento possa trasformarsi in «una pacifica festa di cittadinanza, all’insegna della sportività e del fair play».

L’iniziativa permetterà dunque ai tifosi che resteranno in città di vivere insieme la sfida tra Verona e Vicenza nel contesto degli eventi organizzati per la Notte Bianca.