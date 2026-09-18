Vicenza, spaccio nel centro storico: denunciato 34enne nigeriano

VICENZA, 18 SETTEMBRE 2026 – La Polizia di Stato di Vicenza ha denunciato, ieri, un cittadino nigeriano di 34 anni, regolare in Italia, per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è partito da alcune segnalazioni arrivate in Questura su un’attività di spaccio nel centro storico. Gli agenti avevano già notato l’uomo più volte, in bicicletta, incontrarsi vicino a Contrà Sant’Andrea e Stradella dei Cappuccini con diverse persone, con scambi veloci tipici dello spaccio.

Fermato per un controllo, l’uomo si è mostrato subito poco collaborativo e ha provato a scappare, ma è stato bloccato dagli agenti. Perquisito, aveva con sé un grammo di cocaina, mezzo grammo di ketamina e 2.200 euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza, ritenuti probabili guadagni dello spaccio.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.