Soccorso giovane escursionista affaticato

BELLUNO 18 SETTEMBRE 2026 – Passato da poco mezzogiorno, la Centrale del 118 è stata contattata per un giovane escursionista affaticato e non più in grado di proseguire, durante la discesa sul versante sud del Monte Ciaval, da dove stava rientrando dopo aver pernottato con due amici al Bivacco della Pace. Il 18enne di Venezia, che si trovava a circa 2.400 metri di quota, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso dell’eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore, calato nelle vicinanze con il verricello. Appurato che era solo stanco, con dolori alle gambe, il ragazzo è stato issato a bordo e trasportato in piazzola al Codivilla. Il compagno che era rimasto con lui, mentre il terzo aveva già ripreso la camminata, ha deciso di proseguire in autonomia.

