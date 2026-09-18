Matteo Ghisleri vince il Campiello Giovani 2026

Matteo Ghisleri è il vincitore della 31esima edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario dedicato ai ragazzi tra i 15 e i 21 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto.

Ghisleri, 22 anni, di Vercelli, si è aggiudicato il premio con il racconto “Ricalcolo percorso”, scelto tra i cinque finalisti dalla Giuria dei Letterati presieduta da Ermanno Paccagnini, con Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini. I finalisti erano stati selezionati tra 15 semifinalisti, a loro volta scelti tra 168 racconti arrivati dall’Italia e dall’estero.