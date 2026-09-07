Notte Bianca a Vicenza, dal 18 al 20 settembre il centro storico si riempie di musica, sport, mercatini e spettacoli per tutte le età



VICENZA, 7 SETTEMBRE 2026 – Torna a Vicenza la Notte Bianca: da venerdì 18 a domenica 20 settembre il centro storico ospita la sesta edizione della manifestazione che lo scorso anno, e nei precedenti, ha portato in città oltre 100.000 persone in tre giornate, con una ricaduta economica sul territorio stimata vicino al milione di euro.Organizzata dall’Associazione Piazze Beriche con la co-organizzazione del Comune di Vicenza, la Notte Bianca conferma la formula che ne ha decretato il successo: un evento diffuso, gratuito e aperto a tutti, che dalla mattina alla notte anima contemporaneamente piazza Matteotti, piazza dei Signori, piazza Duomo, piazza Castello, piazza San Lorenzo, contra’ Garibaldi, e corso Fogazzaro, novità di quest’anno, il Giardino di San Biagio e il Giardino di Santa Corona.



L’evento si terrà venerdì 18 settembre dalle 16.45 alle 2, sabato 19 settembre dalle 10 alle 2, domenica 20 settembre dalle 10 alle 24.



A presentare la manifestazione c’erano oggi in sala degli Stucchi l’assessore ai grandi eventi e allo sport Leone Zilio, il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, il presidente di Banca delle Terre Venete Gianfranco Sasso e l’organizzatore Luigi Franceschetto dell’Associazione Piazze Beriche.«La Notte Bianca è l’evento più grande che organizziamo in città e nelle precedenti edizioni ha raggiunto le 100 mila presenze in tre giorni -. ha dichiarato l’assessore ai grandi eventi e allo sport Leone Zilio -. Quest’anno gli spazi popolati da eventi saranno ancora di più: oltre alle piazze e alle vie principali del centro faremo vivere dei luoghi che per la prima volta rientrano nel programma della Notte Bianca. Sarà quindi l’edizione più estesa di sempre che si innova di anno in anno con una particolare attenzione verso le famiglie con eventi per bambini in orario diurno e poi sport e benessere e tanta musica per tutti i gusti. Attenzione ci sarà per la sicurezza. La Notte Bianca si inserisce in cartellone fitto di eventi di fine estate. Nei giorni scorsi abbiamo chiuso i concerti di Vicenza in Festival in piazza dei Signori e Vioff- il Fuorifiera di VicenzaOro; dopo la Notte Bianca avremo Azioni Solidali , la Via dei Berici e Viwine».«Musica live, dj set, stand gastronomici, laboratori artistici e attività sportive, per tre giorni di fila si affiancheranno all’apertura dei negozi e all’offerta gastronomica dei locali del centro storico, offrendo divertimento e coinvolgimento per tutte le età – ha detto il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo -. Scorrendo il programma dei numerosi eventi si ha davvero l’idea di una grande festa, quella che in tantissimi auspicavano per portare in centro storico il pubblico delle grandi occasioni, a divertirsi, a stare insieme, ma anche ad apprezzare ancora di più la città. La formula di più pomeriggi e serate, con appuntamenti distribuiti su più piazze del centro, creerà una sorta di palcoscenico diffuso, dando vita a un evento che – ci auguriamo – saprà richiamare nel cuore della città tantissimi vicentini, soprattutto quelli che non hanno mai smesso di credere nella bellezza di Vicenza e nelle sue potenzialità, insieme a tanti altri visitatori provenienti da furori città. Un ringraziamento, quindi, al Comune, agli organizzatori dell’iniziativa, agli sponsor ma anche agli operatori del commercio e dei pubblici esercizi, che sono certo sapranno fare la loro parte con entusiasmo e collaborazione, contribuendo a rendere i tre giorni della Notte Bianca di Vicenza ancor più accoglienti, vivaci e imperdibili».

«La Notte Bianca è la dimostrazione viva di una Vicenza capace di unire musica, cultura, sport e spirito d’iniziativa – ha dichiarato Gianfranco Sasso, presidente di Banca delle Terre Venete -. Per la nostra Banca essere al fianco di un appuntamento così partecipato non è soltanto una scelta di presenza, ma la conferma della nostra missione: stare dove la comunità si incontra, supportare il tessuto economico locale e dare uno spazio di espressione ai tanti giovani e alle associazioni che rendono unico questo evento».

Luigi Franceschetto, dell’Associazione Piazze Beriche ha spiegato che «La Notte Bianca è la manifestazione numericamente più importante per la città e resta un evento completamente gratuito: tutti i palchi e tutti gli spettacoli sono ad accesso libero. È una festa diffusa, che coinvolge tutte le piazze del centro storico e permette a cittadini e visitatori di circolare liberamente, senza filtri e senza varchi, scegliendo di volta in volta cosa andare a vedere. Negli anni è diventata un contenitore sempre più vario: per tutte le età, per tutti i target e per tutte le tasche, e da quest’anno anche in tutte le fasce orarie, con proposte non solo musicali ma culturali, gastronomiche e sportive».



Tante piazze coinvolte, un programma per tutti i targetIl palinsesto 2026 è costruito per intercettare pubblici diversi in ogni ora della giornata. piazza Matteotti torna a essere la Piazza Alpina, con musica dal vivo e cucina; piazza dei Signori ospita il weekend del benessere, le associazioni sportive cittadine e i grandi nomi della musica e dell’intrattenimento vicentino e veneto; piazza Duomo e contra’ Garibaldi sono il cuore della proposta gastronomica e degli artisti di strada con proposte di musica dal vivo, inoltre la collaborazione di Selzato Bitter porterà nella fascia serale i migliori format Dj set del panorama locale; piazza Castello è lo spazio dedicato ai giovani insieme al VI Young Festival, che proporrà eventi serali fatti dai giovani per i giovani; piazza San Lorenzo è la piazza rock; il Giardino di Santa Corona diventano per tre giorni il Family Village; corso Fogazzaro accoglie il mercato dell’artigianato; il Giardino di San Biagio ospita la Notte Bianca nel Bosco, con musica dal vivo e dj, e i talk dello IUAV nel pomeriggio di sabato e domenica.Durante le tre giornate gli stand gastronomici aprono alle 18 il venerdì e alle 12 il sabato e la domenica e si potrà partecipare a talk e laboratori e assistere a esibizioni sportive, spettacoli teatrali e concerti.



La Piazza Alpina in piazza MatteottiAnche nel 2026 piazza Matteotti diventa La Piazza Alpina, addobbata a tema e con uno stand gastronomico attivo per tutti e tre i giorni. Nello spazio antistante Palazzo Chiericati si alternano gli appuntamenti più attesi: venerdì 18 il laboratorio Perliamo dalle 18 alle 20, il Jazz Quartet in versione acustica dalle 19 e, dalle 22, il concerto della Fanfara storica della Sezione ANA di Vicenza. Sabato 19 la piazza ospita i talk nel pomeriggio, di nuovo il Jazz Quartet dalle 18 e, dalle 21, i cori alpini. Domenica 20 la chiusura è affidata ad Amici per Sempre, tributo ai Pooh, dalle 20 alle 23.Piazza dei Signori: benessere, sport, teatro e i dj storici della cittàPiazza dei Signori è il cuore pulsante dell’evento e quest’anno propone il programma più ricco e articolato.Venerdì 18, la piazza ospita l’opening party della Notte Bianca con il live dei Derozer, storica band vicentina, seguito da History, la storica serata del Totem Club di Carlo Buffarini e Andrea Comparin.Sabato 19 la piazza si sveglia con il Wellness Weekend: alle 10 i saluti al sole, alle 11 la meditazione con handpan e gong, alle 12 il power yoga e alle 16 il tai chi, in una successione di appuntamenti gratuiti pensati per chi vive il centro di mattina. Dalle 17 alle 20 ci sarà la presentazione delle associazioni sportive del territorio, seguita dalla diretta radiofonica di Radio Piterpan e, in serata, dal dj set della radio con Marcoo Baxo & Fedro e dal karaoke di Voolare.Domenica 20 vengono presentate le associazioni sportive tornano in piazza dalle 16 alle 20, mentre alle 21 va in scena lo spettacolo teatrale “In casa di riposo show”. Mentre la sera ci sarà la serata country dal vivo e anche con Dj set.



La musica dal vivo: dal jazz ai grandi tributi rockLa musica live attraversa tutte le piazze e tutti i generi.Piazza San Lorenzo conferma la sua vocazione rock: venerdì suonano The Victory, band formata da studenti dell’Istituto Pigafetta, seguiti dai Vipers, official tribute band dei Queen; sabato è la volta dei Ballbreakers, official tribute band degli AC/DC.Piazza Duomo propone i live acustici della Stellari Jazz Band il venerdì e del Trio De Janeiro live il sabato. Tutte le sere grazie alla collaborazione con Selzato Bitter dalle 22 in poi, dopo i live, si esibiranno gli artisti vicentini Purple Rain, Iride, Eora e 3310.Contra’ Garibaldi ospita due live band ogni sera, tra cui Paul Padula sabato dalle 17.Piazza Castello e il VI Young FestivalPiazza Castello è lo spazio dedicato ai giovani, realizzato insieme al VI Young Festival. Venerdì la serata comincerà con Palladium Remember e poi l’evento reggaeton e latino Rojo. Sabato dalle 18 spazio alle esibizioni di danza e dalle 21 in poi Coracao e Obsessive, eventi latin pop e brazilian funk.Il VI Young Festival firma anche il ciclo di talk in piazza Duomo, in programma tutti e tre i giorni.Mercatini, Family Village e sport in cittàCorso Fogazzaro torna a ospitare Unico! il mercato del fatto a mano, sabato e domenica dalle 10, con decine di espositori e prodotti artigianali di qualità.Ai bambini e alle famiglie sono dedicati i Giardini di Santa Corona, che per tutti e tre i giorni diventano il Family Village: venerdì dalle 17 alle 22, sabato dalle 11 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18.Lo sport ha un ruolo di primo piano anche fuori dalle piazze. Venerdì 18, dalle 19 alle 21, con partenza e arrivo da piazza Esedra, in viale Roma, si corre la Pigiama Run organizzata dalla Lega Turismo Vicenza. Sabato 19 è la volta della corsa amatoriale del Running Club, con partenza e arrivo in piazza Matteotti.



Un evento diffuso, dal pomeriggio alla notteLa Notte Bianca non è solo una manifestazione serale. Il programma parte dal primo pomeriggio il venerdì, e sabato e domenica mattina dalle 10, con laboratori, talk, mercatini, attività per bambini, esibizioni sportive e spettacoli teatrali. È una scelta precisa degli organizzatori, che negli anni hanno progressivamente ampliato la fascia diurna per rendere la manifestazione accessibile a famiglie, bambini e persone di ogni età, e non solo al pubblico della sera.Anche quest’anno la manifestazione è accompagnata da un dispositivo di sicurezza rafforzato, concordato con le autorità competenti e attivo su tutte le location dell’evento.



Un’organizzazione fatta di volontari e di territorioLa Notte Bianca è organizzata da Associazione Piazze Beriche, associazione culturale senza scopo di lucro che cura anche la Notte Bianca di Montecchio Maggiore. Nei tre giorni della manifestazione oltre 100 volontari, in larga parte giovani, collaborano allo svolgimento dell’evento.Un tratto distintivo della manifestazione è la scelta di coinvolgere il più possibile artisti, band, dj, format e operatori del territorio vicentino: quest’anno saranno oltre 200 gli artisti coinvolti nei palchi della notte bianca. La Notte Bianca rappresenta inoltre un’occasione di lavoro per commercianti, bar, ristoranti e negozi del centro storico, che nel weekend della manifestazione registrano affluenze e incassi molto superiori alla media.I numeri della Notte BiancaLa prima edizione della Notte Bianca di Vicenza si è svolta nel 2016. I numeri dell’edizione 2025: oltre 100.000 partecipanti nelle tre giornate, cene in piazza con oltre 5.000 coperti, un mercatino con 50 espositori, aree dedicate ai bambini in tutto il centro, 6 palchi, 10 punti bar e 15 stand gastronomici e oltre 200 addetti ai lavori.La manifestazione è organizzata da Associazione Piazze Beriche con la co-organizazione del Comune di Vicenza, si avvale della collaborazione di Confcommercio Vicenza, di Birrone birrificio, di ViYoung, di Selzato bitter e con il patrocinio di Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza. Media partner Radio Piterpan.La Notte Bianca 2026 si realizza grazie al sostegno di main: sponsor Banca delle Terre Venete, Magis e De Bona Motors; e degli sponsor Bellieni Immobiliari, BVR Banca Veneto Centrale e Icona Arredamenti.InformazioniProgramma completo e aggiornamenti su nottebiancaitalia.itFacebook e Instagram: Notte Bianca Vicenza