Veneto, rinviato al 2027 il blocco dei diesel Euro 5: ecco le misure compensative

La Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera con le misure compensative necessarie a rinviare al 1° ottobre 2027 il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5. Lo riferisce la consigliera delegata alle Infrastrutture, Elisa De Berti, spiegando che le misure sono il presupposto per rendere possibile il rinvio, senza rinunciare agli obiettivi ambientali: Arpav ha infatti attestato che il pacchetto individuato è idoneo a compensare la perdita di beneficio emissivo.

Tra le misure previste, spicca il sostegno al “bike to work” su tutto il territorio regionale, strumento già sperimentato con successo in diverse realtà venete, secondo De Berti, e che punta a valorizzare gli investimenti fatti sulle infrastrutture ciclabili.

Il rinvio del blocco era già stato reso possibile da un progetto di legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio regionale; la delibera sulle misure compensative è stata poi esaminata in via d’urgenza dalla Commissione consiliare competente, presieduta dalla stessa De Berti, permettendo così l’approvazione definitiva da parte della Giunta.

“Il Veneto ha investito sul rinnovo dei mezzi, sul trasporto pubblico e sulla mobilità sostenibile,” conclude De Berti. “Tutela dell’aria e sostenibilità economica non sono obiettivi contrapposti: con questo provvedimento manteniamo fermo l’obiettivo ambientale, rendendo possibile il rinvio di una misura che avrebbe avuto un impatto significativo sulla quotidianità di cittadini e imprese.”