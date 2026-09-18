STORIE E DELIZIE DEGLI ALTOPIANI DI TONEZZA E FIORENTINI

A Tonezza del Cimone un weekend per riscoprire gli antichi mestieri, le tradizioni e i sapori della

montagna

26 e 27 settembre 2026 – Centro di Tonezza del Cimone

Un intero weekend per tornare alle origini della montagna vicentina, riscoprendo antichi mestieri,

tradizioni, artigianato, sapori e vita quotidiana di un tempo.

Sabato 26 e domenica 27 settembre, il centro di Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza, ospiterà

“Storie ed eredità degli Altopiani di Tonezza e Fiorentini”, una manifestazione dedicata alla memoria e al

patrimonio culturale degli Altopiani, attraverso un percorso fatto di dimostrazioni, ambientazioni, incontri e

attività per grandi e piccoli.

Per due giorni le vie e le piazze del paese si trasformeranno in un vero e proprio racconto a cielo aperto

della montagna di ieri, con la presenza di artigiani e interpreti degli antichi mestieri: dallo scalpellino al

falegname, dal boscaiolo al malgaro, fino alla realizzazione artigianale dei cesti e ad altre attività legate alla

vita rurale e all’utilizzo delle risorse del territorio.



LE AMBIENTAZIONI: UN VIAGGIO NELLA MONTAGNA DI UN TEMPO

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno le numerose ambientazioni tematiche allestite lungo

il centro, tra cui la “Cusina dea Nona”, la “Vecia Osteria” e altri scorci dedicati alla vita di un tempo.

Un percorso pensato per permettere ai visitatori di immergersi nelle atmosfere, nei gesti e nei mestieri che

hanno caratterizzato per generazioni la vita degli abitanti della montagna, riscoprendo un patrimonio fatto

non solo di oggetti e tradizioni, ma soprattutto di saperi tramandati di generazione in generazione.

ARTIGIANATO, MALGHE E SAPORI LOCALI

Grande spazio sarà dedicato all’artigianato e alle produzioni locali, con numerosi espositori che porteranno

a Tonezza prodotti artigianali e specialità del territorio.

Dopo la conclusione della stagione estiva, scenderanno inoltre in piazza le malghe degli Altopiani, offrendo

ai visitatori l’opportunità di conoscere e degustare alcune delle produzioni che raccontano più

autenticamente il territorio montano.

Il weekend sarà anche un’occasione per vivere la manifestazione con gusto e convivialità, grazie alla

presenza di diversi punti di ristoro distribuiti lungo il percorso. Sarà presente la Patona di Tonezza, insieme

a punti dedicati a panini, birra, trippa e arrosticini, oltre a un banco dedicato interamente ai dolci.

Un’offerta pensata per accompagnare il pubblico durante tutta la giornata e permettere di vivere l’evento

con i tempi e lo spirito della festa di paese, tra profumi, sapori e prodotti della tradizione.

IL CORTEO E LA “CARRIOLA PIÙ BELLA DI TONEZZA”

Tra i momenti più attesi del weekend ci sarà il corteo in costumi tradizionali locali, che porterà nel centro

del paese colori, abiti e atmosfere della tradizione tonezzana.

E proprio in occasione del corteo arriva una delle grandi novità dell’edizione 2026: il contest “La carriola

più bella di Tonezza”.

I partecipanti che hanno aderito all’iniziativa hanno trasformato e decorato le proprie carriole, dando vita a

creazioni originali e fantasiose. Le carriole sfileranno insieme ai partecipanti durante il corteo e,

successivamente, saranno esposte nel centro del paese per poter essere ammirate dal pubblico.

A decretare la vincitrice sarà una giuria esterna, che valuterà le diverse creazioni e proclamerà la “Carriola

più bella di Tonezza 2026”.

Una novità nata con l’obiettivo di coinvolgere direttamente la comunità e i partecipanti, aggiungendo alla

manifestazione un elemento di creatività, gioco e partecipazione.



TRADIZIONI, FAMIGLIE E VITA RURALE

Non mancheranno i giochi di una volta, pensati per far rivivere ai più giovani e riscoprire alle famiglie i

passatempi delle generazioni passate.

Per i bambini ci sarà inoltre la Vecchia Fattoria, con animali da cortile e asinelli, dove sarà possibile

avvicinarsi agli animali e conoscere più da vicino alcuni aspetti della vita rurale. E animazione a cura degli

artisti itineranti “I Giullastri”

IL SIMPOSIO DI SCULTURA E IL “BOSCO DELLE MERAVIGLIE”

Uno degli appuntamenti più caratteristici sarà il Simposio di Scultura, durante il quale gli scultori

lavoreranno direttamente in piazza, dando forma alle loro nuove opere.

Le sculture entreranno a far parte del percorso tematico “Bosco delle Meraviglie”, il progetto di Tonezza

dedicato alla scoperta del bosco attraverso creature fantastiche e installazioni artistiche realizzate in legno.

Il pubblico avrà quindi la possibilità di osservare dal vivo il lavoro degli artisti e vedere nascere nuove

creature che andranno ad arricchire il percorso.



LA MONTAGNA DA VIVERE

La montagna sarà protagonista anche attraverso lo sport e le attività outdoor.

Sabato pomeriggio lo Sci Club Tonezza accompagnerà i partecipanti in una passeggiata alla scoperta del

territorio con una passeggiata autunnale adatta a tutti.

Nella giornata di domenica il Soccorso Alpino e le Guide Alpine proporranno invece attività dedicate alla

cultura della montagna e alla sicurezza, con una teleferica e prove di arrampicata.

Nel pomeriggio di domenica spazio infine al fascino della natura con il volo e l’esposizione dei rapaci, un

appuntamento che permetterà al pubblico di osservare da vicino questi straordinari animali e conoscere

meglio il loro mondo.



UN WEEKEND NEL CUORE DELLA MONTAGNA PIÙ VERA

“Storie e delizie degli Altopiani di Tonezza e Fiorentini” vuole essere molto più di una semplice

manifestazione: è un invito a riscoprire il territorio attraverso le persone, i mestieri, i sapori e le tradizioni

che ne hanno costruito l’identità.

Un evento capace di unire memoria e presente, coinvolgendo residenti, famiglie, artigiani, produttori,

associazioni e visitatori in un’esperienza autentica.

Un’occasione per trascorrere un intero weekend a Tonezza del Cimone e vivere appieno il territorio e il

cuore della montagna più vera, tra antichi mestieri, prodotti locali, buona cucina, natura, arte e tradizioni.

L’appuntamento è quindi per sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 nel centro di Tonezza del Cimone

(VI), per un fine settimana dedicato alle storie, ai saperi e all’eredità degli Altopiani di Tonezza e

Fiorentini.