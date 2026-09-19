CHE SUCCEDE IN CORSO SAN FELICE? LE MINORANZE ATTACCANO LA GIUNTA: «SPERIMENTAZIONE FALLIMENTARE»

Corso San Felice deserto e una viabilità che, secondo le minoranze, avrebbe prodotto caos e pesanti ricadute sull’intero quadrilatero. È il bilancio tracciato dall’opposizione sulla sperimentazione avviata dall’Amministrazione Possamai, giudicata fallimentare e da rivedere. Le minoranze annunciano inoltre una raccolta firme per chiedere il ritiro della delega alla mobilità all’assessore Cristiano Spiller. Le interviste di Elisa Santucci.