STREET TG
19 Settembre 2026 - 11.15

CHE SUCCEDE IN CORSO SAN FELICE? LE MINORANZE ATTACCANO LA GIUNTA: «SPERIMENTAZIONE FALLIMENTARE»

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Corso San Felice deserto e una viabilità che, secondo le minoranze, avrebbe prodotto caos e pesanti ricadute sull’intero quadrilatero. È il bilancio tracciato dall’opposizione sulla sperimentazione avviata dall’Amministrazione Possamai, giudicata fallimentare e da rivedere. Le minoranze annunciano inoltre una raccolta firme per chiedere il ritiro della delega alla mobilità all’assessore Cristiano Spiller. Le interviste di Elisa Santucci.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

CHE SUCCEDE IN CORSO SAN FELICE? LE MINORANZE ATTACCANO LA GIUNTA: «SPERIMENTAZIONE FALLIMENTARE» | TViWeb CHE SUCCEDE IN CORSO SAN FELICE? LE MINORANZE ATTACCANO LA GIUNTA: «SPERIMENTAZIONE FALLIMENTARE» | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy