NOVENTA VICENTINA, TORNA “TUTTI IN PIAZZA”: SPORT, VOLONTARIATO, BENESSERE E ATTIVITÀ PER TUTTE LE ETÀ

In questo weekend l’8° Memorial “Arianna Rossetto” di Tennis… (sotto: gli appuntamenti e le locandine)

Noventa Vicentina si prepara alla 18ª edizione di “Tutti in Piazza”, la manifestazione dedicata allo sport, al tempo libero, al volontariato, al benessere e all’alimentazione. Il momento centrale sarà domenica 27 settembre, con Piazza IV Novembre e altre aree del paese animate per l’intera giornata da esibizioni, dimostrazioni, prove sportive, camminate, biciclettate, attività olistiche, musica e iniziative per bambini e famiglie. Il programma, però, prende il via già nei giorni precedenti con appuntamenti culturali e sportivi.

Ad aprire il calendario, domenica 20 settembre, sarà il Festival Diffuso “Luoghi che Raccontano”: alle 10 e alle 15 sono previste visite a Villa Barbarigo Rezzonico, accompagnate dal professor Carlo Alberto Formaggio. Ogni visita durerà circa un’ora e mezza, con ritrovo davanti alla villa. Mercoledì 23 settembre, alle 20.45 sotto i portici di Piazza IV Novembre, sarà invece presentato il libro “La leggenda del Faggio Vecchio” di Paolo Malaguti: a dialogare con l’autore sarà Arianna Lorenzetto, in un incontro curato dalla sottosezione Cai di Noventa Vicentina.

Sabato 26 settembre, dalle 15, spazio anche al calcio con Nova Gens e il torneo esordienti “Calcio d’inizio”.

IL MEMORIAL ARIANNA ROSSETTO

Tra gli appuntamenti che anticipano “Tutti in Piazza” c’è l’8° Memorial “Arianna Rossetto”, organizzato dall’Asd Tennis Club Noventa Vicentina in via Broli. Il torneo, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre, è un Rodeo singolare femminile Open, con un montepremi di 500 euro. Le iscrizioni online erano previste attraverso il sito della Federazione Italiana Tennis e Padel entro le ore 12 del 16 settembre. La manifestazione ricorda Arianna Rossetto e si disputa sui campi del Tennis Club Noventa Vicentina. Il programma generale conferma lo svolgimento del Memorial nel fine settimana dal 18 al 20 settembre.

MARCO FALASCHI OSPITE DI “OLTRE IL CAMPO”

Giovedì 24 settembre alle 20.45, nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo, riflettori sulla pallavolo con “Oltre il campo – Storie di volley e leadership”. Protagonista dell’incontro sarà Marco Falaschi, già atleta di volley ai massimi livelli nazionali e oggi Team Manager di Rana Verona. A intervistarlo sarà Massimo Salmaso, giornalista sportivo. Un appuntamento dedicato non soltanto alla carriera agonistica, ma anche all’esperienza maturata nel mondo della pallavolo e alla leadership nello sport.

DOMENICA 27, UNA GIORNATA INTERA DI SPORT E BENESSERE

Il programma più fitto è quello di domenica 27 settembre. In Largo Rezzonico sarà allestita l’area “Il Mondo Olistico”. Al mattino si comincerà alle 9 con Hatha Yoga con Alessia, seguito alle 9.45 dal Qi Gong con Daniela, alle 10.30 dal riequilibrio energetico con Michela e alle 11.15 dallo Stretching dei Meridiani con Alberto. Nel pomeriggio, dalle 15.30, Tai Chi con Daniela, alle 16.15 Body Mind con Michela, alle 17 Hatha Yoga con Alessia e alle 17.45 Bagno di suoni con Alberto. Durante tutta la giornata sarà inoltre possibile conoscere e provare le diverse discipline attraverso trattamenti personalizzati.

In Piazza IV Novembre la giornata inizierà molto presto. Alle 7.30 è prevista la benedizione di don Luca e prenderà il via “Il Miglio Rosa”, camminata benefica aperta a tutti con due percorsi, da 5 e 11 chilometri. Il ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza. Ritrovo e iscrizioni dalle 7 allo stand della Pro Loco in Piazza IV Novembre, vicino al gonfiabile Fidas.

Dalle 8.30 alle 13 l’Associazione Midori proporrà sensibilizzazione e un info point sui disturbi dell’alimentazione, mentre alle 8.30 si terrà una lezione di Ashtanga Power Yoga con Studio Alma. Dalle 9 e fino alla conclusione della manifestazione saranno presenti anche gli scout con giochi, canti e attività.

Alle 9.30 partirà “Il Miglio del Futuro”, biciclettata di due chilometri dedicata a bambini e genitori, con ritrovo e iscrizioni dalle 9 in Piazza Colonna, sempre nei pressi del gonfiabile Fidas.

Numerose le società sportive presenti. Archea proporrà dalle 9 alle 18 esibizioni di ginnastica artistica maschile e femminile e ginnastica aerobica, con possibilità di prova su prenotazione allo stand. Il tennis sarà protagonista dalle 9 alle 12 e nuovamente dalle 15.30 alle 18, mentre Padel 78 sarà presente dalle 9 alle 18.30 con dimostrazioni e prove per ragazzi e adulti.

Dalle 9 alle 13 il Musashi Karate Dojo terrà lezioni all’aperto e dimostrazioni con atleti dai principianti fino alla squadra nazionale, alternando kata, freestyle, combattimento, kobudo e kick boxing. Dalle 9 alle 18.30 Volley Noventa metterà a disposizione campo da gioco, prove e dimostrazioni.

Alle 9 partirà inoltre una Passeggiata nella Storia a Noventa Vicentina nell’ambito di “Luoghi che Raccontano”, accompagnata da Lorenzo Valda: durata circa due ore e ritrovo davanti a Villa Barbarigo. Alle 9.30 inizieranno le attività della Philharmonic Fantasy Band, mentre dalle 9.30 alle 18.30 Revolution Fitness proporrà dimostrazioni dei propri corsi e allenamenti di gruppo.

Alle 10, davanti a Villa Barbarigo, è previsto il ritrovo di tutte le associazioni sportive, di volontariato e delle realtà del territorio per la tradizionale foto di gruppo. Sempre alle 10 partirà da Ca’ Arnaldi, in via De Gasperi, la camminata metabolica con Davide Vampari. La Scuola Basket Noventa sarà attiva dalle 10 alle 12.30 con la possibilità di provare qualche tiro a canestro, mentre Nova Gens disputerà una partita del campionato Allievi al campo G. Fracca.

Alle 10.30 Noventa Junior proporrà al campo di San Vito un allenamento dimostrativo delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci, con il raggruppamento dedicato alle annate 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Dalle 10.30 alle 16.30 Villa Arnaldi ed Eureka offriranno giochi da tavolo di gruppo e attività artistiche e ricreative. Dalle 11 alle 12 è previsto inoltre l’allenamento dimostrativo Under 13 della Scuola Basket Noventa.

Dopo la pausa delle 12.30, dalle 15 alle 18 l’associazione In Prospettiva proporrà un laboratorio di disegno manga e cartoni animati. Alle 15.30 torneranno tennis, Philharmonic Fantasy Band e camminata metabolica, quest’ultima nuovamente con partenza da Ca’ Arnaldi. Alle 16.30 si potrà partecipare anche a una visita guidata a Villa Barbarigo curata da Carlo Alberto Formaggio. Dalle 17.30 alle 18.30 spazio all’allenamento dimostrativo Under 15 della Scuola Basket Noventa.

FESTA DEL CANE E SPETTACOLI SUL PALCO

In Piazza Colonna, dalle 15, si terrà la Festa del Cane, aperta ad animali di qualsiasi sesso e razza. Le iscrizioni inizieranno alle 15 e la manifestazione alle 15.30. Particolarità dell’iniziativa: la giuria sarà composta esclusivamente da bambini.

Sul palco, dalle 10 alle 12.30, tornerà la Scuola Basket Noventa con prove di tiro a canestro. Alle 10.30 sono previsti gli esercizi finali della camminata metabolica con Davide Vampari, alle 10.45 l’esibizione di Archea Ginnastica e alle 11.30 Noventa Fitness presenterà la Pole Dance.

Nel pomeriggio, alle 15.30, Villa Arnaldi ed Eureka presenteranno “La cura del legame”, occasione per conoscere le realtà della CTRP Villa Arnaldi e del Centro psicoeducativo Eureka. Dalle 16 alle 18.30 sarà nuovamente possibile cimentarsi con i tiri a canestro della Scuola Basket; alle 16 gli esercizi conclusivi della camminata metabolica, alle 16.30 lo spettacolo “Oltre La Danza Show”, con allievi e maestri, alle 17 una nuova esibizione di Archea Ginnastica e alle 17.30 l’esibizione di ballo dei maestri e degli atleti della Scuola Alma Dance School.

La Philharmonic Fantasy Band scandirà inoltre la giornata con tre proposte ripetute al mattino e al pomeriggio. Alle 9.30 e alle 15.30 “Costruisci e dirigi la banda!”, laboratorio nel quale i partecipanti potranno realizzare strumenti come flauti, trombette e maracas e poi salire sul podio per dirigere i musicisti. Alle 10.30 e alle 16.30 “Ritmo in sfida: Cup Song & Body Percussion”, utilizzando mani, piedi, corpo e oggetti per costruire sequenze ritmiche. Alle 11.30 e alle 17.30, infine, “Music Quiz: la sfida dal vivo!”, gara a squadre per riconoscere strumenti, sigle dei cartoni animati, colonne sonore e grandi successi pop e rock.

Una giornata, quella del 27 settembre, pensata quindi per trasformare il centro di Noventa Vicentina in un grande spazio aperto nel quale associazioni, società sportive, volontariato, famiglie e cittadini potranno incontrarsi, conoscere nuove discipline e partecipare direttamente alle numerose attività della 18ª edizione di “Tutti in Piazza”.