CRONACA
18 Settembre 2026 - 20.50

Soccorso anziano ruzzolato in un ghiaione

REDAZIONE
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Attorno alle 17.20 la Centrale operativa del 118 è stata chiamata da un escursionista in difficoltà nella zona di Forcella Lerosa. Con la comunicazione discontinua e senza precise coordinate di riferimento, in una delle telefonate è stato possibile limitare maggiormente la posizione, ma è stato soltanto durante la perlustrazione dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore che fortunatamente l’equipaggio ha individuato l’84enne di Padova. L’anziano era ruzzolato tra i sassi di un ghiaione, sbattendo la testa e riportandone una ferita, e lamentava inoltre male a una gamba. Recuperato dai soccorritori, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno. 

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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