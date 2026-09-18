Soccorso anziano ruzzolato in un ghiaione

Attorno alle 17.20 la Centrale operativa del 118 è stata chiamata da un escursionista in difficoltà nella zona di Forcella Lerosa. Con la comunicazione discontinua e senza precise coordinate di riferimento, in una delle telefonate è stato possibile limitare maggiormente la posizione, ma è stato soltanto durante la perlustrazione dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore che fortunatamente l’equipaggio ha individuato l’84enne di Padova. L’anziano era ruzzolato tra i sassi di un ghiaione, sbattendo la testa e riportandone una ferita, e lamentava inoltre male a una gamba. Recuperato dai soccorritori, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno.

