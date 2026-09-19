Vanno in montagna con il maltempo, due ventenni bloccate sotto il Bivacco Comici

Due giovani escursioniste belghe sono state soccorse ieri sera sotto il Bivacco Comici, nel territorio di Auronzo di Cadore, dopo essersi trovate in difficoltà durante la discesa, con pioggia, roccia scivolosa e tratti attrezzati particolarmente impegnativi.

L’allarme è scattato attorno alle 18, quando la Centrale del Suem ha ricevuto la richiesta di aiuto delle due ragazze, entrambe ventenni. Le escursioniste avevano percorso la Ferrata Vandelli e superato il Bivacco Comici, iniziando poi la discesa verso Palus San Marco, dove avrebbero dovuto trascorrere la notte.

Poco sotto il bivacco, però, le condizioni meteorologiche hanno reso il percorso molto più insidioso. La pioggia aveva reso la roccia scivolosa e, di fronte ai tratti ripidi e attrezzati ancora da affrontare, le due giovani hanno deciso di non proseguire, impaurite dal rischio di una caduta.

Sei soccorritori del Soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di finanza sono quindi partiti da Somadida e, dopo circa un’ora e mezza di cammino, hanno raggiunto le due escursioniste.

Le ragazze sono state assicurate e calate nei passaggi più difficili. Il gruppo ha quindi ripercorso a ritroso il sentiero fino a rientrare in sicurezza. Le due amiche sono state infine accompagnate alla destinazione dove avrebbero dovuto pernottare.