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21 Settembre 2026 - 11.26

Vicentino, usa bancomat rubati per prelevare denaro: dai domiciliari finisce in carcere

REDAZIONE
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È stato trasferito in carcere un uomo residente nello Scledense che si trovava agli arresti domiciliari e che, secondo gli investigatori, avrebbe violato le prescrizioni imposte dalla misura.

Il provvedimento è stato eseguito il 16 settembre dai carabinieri della Stazione di Schio, che hanno dato seguito alla sospensione della detenzione domiciliare disposta dall’Autorità giudiziaria.

La decisione è maturata nell’ambito di recenti accertamenti investigativi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, contravvenendo così agli obblighi previsti.

Non solo. Il soggetto è anche gravemente indiziato di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’ipotesi degli investigatori è che abbia effettuato alcuni prelievi di denaro servendosi di carte di debito risultate rubate.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Vicenza, dove è stato associato in esecuzione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

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