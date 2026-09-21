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21 Settembre 2026 - 11.53

Vicenza, atti osceni sotto i portici della Basilica Palladiana: denunciato un uomo di origine nigeriana

P.U.
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Intervento della Polizia di Stato nel centro storico di Vicenza durante i servizi straordinari predisposti in occasione delle “Notti Bianche”.

Nella serata del 18 settembre, attorno alle 21.40, agli agenti è arrivata la segnalazione di un uomo che avrebbe compiuto atti osceni sotto i portici della Basilica Palladiana.

Una pattuglia è intervenuta rapidamente sul posto, bloccando e identificando il soggetto. Si tratta di un uomo di origine nigeriana, nato nel 1991.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico.

La Questura sta inoltre valutando nei suoi confronti l’eventuale adozione di specifiche misure di prevenzione e l’avvio delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di soggiorno ed espulsione.

L’intervento rientra nel rafforzamento dei controlli disposto dalla Questura di Vicenza per garantire la sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche organizzate nel capoluogo durante le “Notti Bianche”.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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