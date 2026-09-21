Altopiano, malore durante l’escursione: muore un 50enne davanti alla famiglia

Tragedia nel pomeriggio di domenica nella zona di Malga Pozze, nel territorio di Enego. Un escursionista di 50 anni, residente a Chioggia, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava rientrando da una camminata sul Monte Forno.

L’uomo si trovava insieme alla moglie, al figlio e ad altri familiari quando, poco dopo le 16, ha accusato un malessere e ha perso conoscenza. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco.

La Centrale operativa del 118 di Vicenza ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino dei Sette Comuni, un’ambulanza proveniente da Asiago e l’elicottero di Padova Emergenza.

Una volta raggiunto l’escursionista, il personale sanitario ha proseguito a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. L’elicottero è poi ripartito in direzione dell’ospedale di Asiago, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile.

Per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare.

Profondamente scossi per quanto accaduto, la moglie, il figlio e gli altri familiari sono stati assistiti dai soccorritori e successivamente accompagnati fino ai propri mezzi.