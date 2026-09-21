Padova, invitato a lasciare il bar reagisce a pugni: gestori finiscono in ospedale

Momenti di forte tensione nella notte tra il 19 e il 20 settembre in un bar di via Ognissanti, a Padova. Un cliente di 36 anni, in evidente stato di alterazione, avrebbe reagito con violenza dopo essere stato invitato ad abbandonare il locale.

L’episodio si è verificato all’interno del bar Clistina, gestito da personale di origine cinese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Padova, l’uomo avrebbe iniziato a infastidire gli altri clienti, spingendo i gestori a chiedergli di uscire.

A quel punto la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Il 36enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, avrebbe colpito più volte con pugni i responsabili dell’esercizio.

A ricostruire la sequenza dei fatti hanno contribuito anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di riportare la calma e identificare il presunto autore dell’aggressione. Le persone rimaste ferite si sono successivamente recate all’ospedale di Padova, dove sono state sottoposte alle cure dei sanitari per le lesioni riportate.

Gli accertamenti sono ancora in corso per definire tutti gli aspetti dell’accaduto. Per il 36enne è prevista una denuncia all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di lesioni personali.