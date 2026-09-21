Basso Vicentino, muore a 15 anni dopo essere stato travolto in bici

Non ce l’ha fatta Manuel Korreshi, il ragazzo di 15 anni rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica lungo la Riviera Berica, nel territorio di Barbarano Mossano. Il giovane è morto all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato investito mentre viaggiava in bicicletta.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di domenica 20 settembre lungo la provinciale 247, nei pressi di Ponte di Barbarano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, Manuel stava pedalando in direzione nord per rientrare a casa quando è stato raggiunto da un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia.

L’urto lo ha fatto cadere violentemente dalla bicicletta. Dopo essere finito sull’asfalto, il quindicenne è stato sbalzato nel fossato a lato della carreggiata.

L’allarme dato dall’automobilista

Il conducente dell’auto si è fermato e ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale sanitario del Suem e i carabinieri.

Le condizioni del ragazzo sono apparse fin dai primi momenti estremamente gravi. Manuel aveva perso conoscenza ed è stato stabilizzato, intubato e quindi trasportato d’urgenza al San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica.

Nonostante i tentativi dei medici, le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate troppo gravi. Il ragazzo è morto nella serata di domenica.

Chi era Manuel Korreshi

Manuel viveva a Castegnero Nanto e frequentava l’istituto Lampertico di Vicenza. Aveva inoltre una grande passione per il calcio: dopo l’esperienza nelle giovanili del Longare Castegnero, giocava nell’Under 16 dell’Este, nel Padovano.

La sua morte ha sconvolto familiari, amici, compagni di scuola e compagni di squadra. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di ricordo e di cordoglio dedicati al giovane calciatore.

Il quindicenne lascia i genitori e il fratello maggiore Enea.

La dinamica al vaglio dei carabinieri

I carabinieri stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto. L’investimento sarebbe avvenuto nelle vicinanze di una rotatoria, alcune centinaia di metri prima dell’abitato di Ponte di Barbarano.

Il conducente avrebbe riferito ai militari di non essersi accorto della presenza della bicicletta a causa dell’oscurità e di aver visto il ragazzo soltanto all’ultimo momento.

Tra gli aspetti che dovranno essere verificati ci sono anche le condizioni di visibilità nel tratto di strada e l’eventuale funzionamento delle luci della bicicletta. La Procura è stata informata e saranno gli accertamenti investigativi a stabilire eventuali responsabilità.

La tragedia ha colpito profondamente anche la comunità di Castegnero Nanto. Il sindaco Manuela Vecchiatti ha espresso la vicinanza dell’amministrazione e del paese alla famiglia del quindicenne, sottolineando il dolore provocato dalla morte di un ragazzo così giovane.

Manuel, secondo quanto ricostruito, era stato dal padre a Barbarano e stava facendo ritorno dalla madre quando è avvenuto l’incidente.