STREET TG
21 Settembre 2026 - 12.07

DISEGNA VICENZA, SABATO IL CENTRO STORICO DIVENTA UN GRANDE LABORATORIO CREATIVO A CIELO APERTO

GIULIA LIEVORE
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Vicenza si prepara alla seconda giornata della quarta edizione di “Disegna Vicenza 2026 – Coralità di una città”. Sabato 26 settembre, dalle 10.30 alle 18, il centro storico sarà animato da “isole creative”, urban sketching, laboratori, dimostrazioni e attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Palazzo Chiericati, Santa Corona, piazza dei Signori, Palazzo Thiene e il giardino di San Biagio ospiteranno iniziative legate alla carta, al disegno, alla fotografia, alla serigrafia, alla musica e alla scoperta del patrimonio verde e storico cittadino. La partecipazione è gratuita, mentre per alcuni workshop e percorsi è richiesta la prenotazione.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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