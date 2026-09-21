Bassano, sms-truffa sul conto: 78enne raggirata per quasi 10 mila euro, cinque denunciati, tutti della Campania

Un sms apparentemente inviato da Nexi, l’allarme per un presunto addebito da 1.400 euro e poi una lunga serie di telefonate con la richiesta di spostare il denaro per “metterlo al sicuro”. È così che una 78enne di Bassano del Grappa sarebbe stata truffata per quasi 10 mila euro.

Al termine di un’articolata attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà cinque persone, ritenute responsabili in concorso della truffa aggravata. Si tratta di tre uomini di 18, 22 e 53 anni e di due donne di 35 e 59 anni, tutti residenti tra Acerra ed Ercolano, in provincia di Napoli.

La vicenda risale alla primavera scorsa. All’inizio di aprile la donna aveva ricevuto sul proprio cellulare un messaggio attribuito alla società “NEXI”, con il quale veniva avvisata di un presunto addebito di 1.400 euro sul conto corrente.

Nello stesso sms era indicato anche un numero di telefono da contattare nel caso in cui l’operazione non fosse stata riconosciuta.

Convinta che il messaggio fosse autentico, la 78enne aveva telefonato al numero indicato. Dall’altra parte aveva risposto un sedicente operatore che l’avrebbe persuasa a eseguire alcuni bonifici con la motivazione di proteggere i propri risparmi da ulteriori tentativi di sottrazione.

Il primo trasferimento effettuato dalla donna era stato di 4 mila euro, inviati verso un Iban comunicato dall’interlocutore.

Nei giorni successivi e fino al mese di maggio, la vittima sarebbe stata poi contattata a giorni alterni dallo stesso soggetto. Attraverso ulteriori raggiri, la donna sarebbe stata convinta a eseguire altri bonifici istantanei, fino a raggiungere un importo complessivo di circa 9.850 euro.

Quando, nel mese di giugno, si è presentata alla Stazione dei Carabinieri di Bassano del Grappa per sporgere denuncia-querela, la 78enne ha consegnato ai militari le ricevute relative a sette bonifici bancari istantanei effettuati verso differenti conti correnti.

Da qui sono partite le indagini. I Carabinieri sono riusciti a risalire agli intestatari degli Iban sui quali erano confluiti i pagamenti.

Gli interessati sono stati identificati e sentiti dagli investigatori, ad eccezione di uno di loro, attualmente detenuto nella Casa circondariale di Napoli-Poggioreale.

Alla luce degli elementi raccolti e dei gravi indizi emersi, i cinque sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vicenza con l’ipotesi di truffa aggravata.