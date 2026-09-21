Veneto – Alpinista britannica ferita da un masso mentre scala lo Spigolo Dibona

Intervento di soccorso in parete questa mattina sulla Cima Grande di Lavaredo, dove un’alpinista è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un masso staccatosi dall’alto mentre stava scalando con un compagno lo Spigolo Dibona.

L’allarme è scattato attorno alle 10.30, quando la Centrale del 118 è stata attivata per l’incidente avvenuto nel territorio di Auronzo di Cadore.

La rocciatrice, una trentenne del Regno Unito, è stata raggiunta con l’aiuto di un’altra cordata presente sulla parete. Nel frattempo stava arrivando sul posto l’elicottero di Treviso Emergenza. Il compagno di scalata è stato fatto calare da lei, mentre si organizzavano le operazioni di recupero.

Nell’impatto con il sasso, alla donna si è anche rotto il casco. I primi riscontri hanno fatto temere un possibile trauma cranico e un trauma a un braccio.

L’eliambulanza ha fissato il campo base al Rifugio Auronzo e successivamente è salita di quota, riuscendo a individuare i due alpinisti all’altezza del decimo tiro della via.

A quel punto, con un verricello di 50 metri, è stato sbarcato il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto la ferita per valutarne le condizioni.

Sia l’alpinista sia il compagno sono stati poi recuperati a bordo dell’elicottero in due distinte rotazioni e trasportati all’Auronzo.

Da lì il velivolo è quindi ripartito in direzione dell’ospedale di Belluno, dove la donna è stata trasferita per gli accertamenti e le cure del caso.