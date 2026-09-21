Montecchio Maggiore, entrano in casa fingendo una visita e poi spunta il coltello: volevano soldi e metadone

Si sarebbero presentati alla porta come conoscenti, simulando una normale visita di cortesia. Una volta entrati in casa, però, il clima sarebbe cambiato completamente: minacce, un coltello e la richiesta di consegnare denaro e flaconi di metadone.

È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi a Montecchio Maggiore, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza due persone, entrambe già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili di una rapina aggravata ai danni di un uomo di 44 anni residente in zona.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due avrebbero fatto leva su una precedente conoscenza con la vittima per riuscire a entrare nell’abitazione senza destare sospetti.

Una volta all’interno, però, l’atteggiamento degli ospiti sarebbe improvvisamente cambiato. Uno dei due avrebbe estratto un coltello e, insieme al complice, avrebbe intimato al padrone di casa di consegnare il denaro contante che aveva a disposizione e alcuni flaconi di metadone utilizzati per scopi terapeutici.

Sotto la minaccia dell’arma, il 44enne avrebbe quindi consegnato i pochi contanti presenti in casa e tre flaconi del farmaco. I due si sarebbero poi allontanati.

La denuncia della vittima ha fatto immediatamente scattare le indagini dei Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore. I militari hanno analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e svolto una serie di verifiche sul territorio.

Gli accertamenti avrebbero permesso in breve tempo di risalire ai presunti responsabili. Entrambi sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza con l’ipotesi di reato di rapina aggravata.