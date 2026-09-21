Santorso, scontro tra auto e moto: feriti due fratelli di 27 e 16 anni

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Santorso, dove un’automobile e una motocicletta si sono scontrate lungo via IV Novembre, all’altezza dell’intersezione con via Campi Lunghi e via delle Arzare.

L’allarme è scattato intorno alle 14.35. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem e una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo i primi accertamenti, una BMW Mini condotta da una donna di 72 anni residente a Santorso stava percorrendo via IV Novembre quando, in corrispondenza dell’incrocio, è entrata in collisione con una motocicletta BMW guidata da un 27enne, anche lui residente a Santorso. A bordo della moto viaggiava anche il fratello del conducente, un ragazzo di 16 anni.

Il motociclista e il minorenne sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Santorso, dove risultano ricoverati. Le loro condizioni hanno richiesto accertamenti e cure, ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Meno gravi le conseguenze per la conducente dell’automobile, trasportata a sua volta all’ospedale di Santorso per le cure del caso.

Terminate le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Locale, la viabilità lungo la zona interessata dall’incidente è stata ripristinata.