Chico Forti ottiene la semilibertà: potrà trascorrere gran parte della giornata fuori dal carcere

Svolta nel caso Chico Forti. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di semilibertà presentata per l’ex imprenditore trentino, detenuto nel carcere di Montorio, a Verona, dopo il trasferimento dagli Stati Uniti.

Forti, 67 anni, potrà trascorrere gran parte della giornata all’esterno dell’istituto penitenziario per lavorare, svolgere attività di volontariato e proseguire il proprio percorso di reinserimento. Resterà comunque l’obbligo di rientrare in carcere per la notte.

La decisione rappresenta un ulteriore passo nel percorso già avviato nei mesi scorsi. Dalla fine del 2025 Forti era infatti autorizzato a lasciare il carcere in determinati orari per svolgere attività lavorative e di volontariato. Con la semilibertà aumenterà in maniera significativa il tempo che potrà trascorrere fuori dall’istituto.

Chico Forti è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto a Miami nel 1998. L’ex produttore televisivo e velista trentino si è sempre dichiarato innocente.

Dopo circa 25 anni trascorsi nelle carceri della Florida, Forti è rientrato in Italia nel maggio del 2024 per continuare a scontare la pena nel nostro Paese.

Il percorso giudiziario non è però concluso. Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 febbraio 2027, quando è prevista l’udienza sulla richiesta di libertà condizionale.