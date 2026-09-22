Controlli della polizia locale in via Rattazzi e nel Quadrilatero, arrestato un pusher e identificate 10 persone



VICENZA, 22 SETTEMBRE 2026 – Un pusher arrestato, dieci persone già note alle forze dell’ordine identificate, oltre a sostanze stupefacenti e un’ingente somma di denaro contante sequestrate. È questo il bilancio degli ultimi controlli svolti dagli agenti del Nos (Nucleo operativo speciale) e della Squadra antidegrado della polizia locale di Vicenza, nelle zone comprese tra via Rattazzi e il Quadrilatero.Risultati, presentati oggi in piazza Biade dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dal comandante della polizia locale Massimo Parolin, dal commissario della Squadra antidegrado Guido Guglielmi e dal commissario del Nos Alessandro De Franciscis.



IL SINDACO

«I nostri agenti dell’antidegrado e del Nos continuano ad essere presenti sul territorio, in particolare nella zona del Quadrilatero e nella zona ovest della città – le parole del sindaco Possamai -. Ieri hanno riconosciuto una persona dedita all’attività di spaccio e proprio questo è il tema: parliamo sempre delle stesse persone che vengono continuamente arrestate e riarrestate. Per quanto possa esserci una grande presenza sul territorio e un grande sforzo da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine, fintanto che non vengono cambiate le norme il rischio è di giocare al gatto e al topo. Al continuo inseguimento, quindi, sempre delle stesse persone che vengono però continuamente liberate. Su questo l’unica possibilità che esiste è un intervento del legislatore nazionale da parte del Governo. Anche perché questa diventa un’attività frustrante per chi lavora sul territorio, ovvero per gli agenti che, dopo aver arrestato le persone, le vedono immediatamente liberate».



I FATTI

Ieri pomeriggio il personale in borghese del Nos ha fermato e controllato un soggetto già noto per la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra la stessa via Rattazzi e Campo Marzo. L’uomo, che si stava dirigendo in bicicletta con fare sospetto verso una nota piazza di spaccio della zona, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, eroina e crack, già confezionate e pronte per la vendita.Di qui, la scelta degli agenti di perquisire anche l’abitazione del soggetto fermato, situata in zona San Bortolo, dove durante il controllo è stata rinvenuta dell’altra eroina, ancora da dividere in dosi, oltre a del materiale per la preparazione e il confezionamento, e 3500 euro in contanti, sequestrati perché ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il peso della droga sequestrata, tra eroina, cocaina e crack, è di 20 grammi: sostanza stupefacente che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato 2000 euro. Il pusher è quindi stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I controlli della polizia locale sono poi proseguiti nelle zone dove il soggetto arrestato era diretto, tra il Quadrilatero e via Rattazzi.

Proprio in quest’ultima la Squadra antidegrado ha identificato e allontanato cinque persone: tutti volti noti alle forze dell’ordine per il consumo di sostanze stupefacenti.



Un ulteriore intervento è poi stato fatto nel Quadrilatero, più precisamente nell’area compresa tra Campo Marzo, via Verdi e via Gorizia, dove altri cinque soggetti con precedenti per il consumo di sostanze sono stati identificati e allontanati. Per uno di questi, persona nota per i problemi di tossicodipendenza e per i suoi atteggiamenti molesti, è stato inoltre necessario far intervenire un’ambulanza per il trasporto in pronto soccorso, a causa delle sue precarie condizioni di salute.Al termine delle operazioni della polizia locale, l’area controllata è stata oggetto di pulizia da parte degli operatori di Aim Ambiente.



I DATI DA INIZIO ANNO

Dall’inizio di quest’anno il Nos ha portato a termine 150 controlli mirati al contrasto dello spaccio diffuso di sostanze stupefacenti, di cui 126 con esito positivo. I controlli hanno portato: all’identificazione di 500 persone; a 19 persone sottoposte a fotosegnalamento; a 24 soggetti deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti; a 11 soggetti deferiti all’autorità giudiziaria per altri reati; a 85 persone segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti; all’esecuzione di 49 perquisizioni; a 6 soggetti tratti in arresto in flagranza per il reato di spaccio; a 1213 dosi sequestrate; a più di 13.200 euro sequestrati perché ritenuti provento dell’attività di spaccio.