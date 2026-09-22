Studente spinto a terra in stazione dei bus. Svt, l’appello: “Basta comportamenti a rischio presso le fermate”





VICENZA, 22 SETTEMBRE 2026 – Nella giornata di ieri, presso l’autostazione di Noventa Vicentina, all’uscita da scuola uno studente è stato spinto a terra dagli altri studenti presenti. Fortunatamente in quel momento non vi era nessun mezzo in arrivo o in partenza e pertanto l’episodio ha avuto conseguenze minori, ma SVT lancia l’allarme:



Ricordiamo tutti l’incidente drammatico che ha coinvolto una studentessa proprio a Noventa – ricorda il presidente Marco Sandonà -. In quel caso l’episodio accadde alla fermata in Centro Studi anziché in autostazione, ma la sostanza non cambia. Fu un incidente che turbò profondamente la comunità, in seguito al quale sono stati organizzati incontri con gli studenti ed è stata anche rafforzata la collaborazione tra le scuole del territorio, in particolare l’Istituto Masotto, l’Amministrazione Comunale ed SVT. Eppure un anno dopo ci troviamo a rivivere un episodio che pur diverso, rappresenta un campanello d’allarme».

Da qui l’appello di SVT sull’importanza di tenere comportamenti appropriati presso le fermate: abbiamo quindi deciso come Azienda di raccontare l’episodio odi ieri proprio per rinnovare l’appello agli studenti a fare attenzione, anche se sono stanchi, anche se sono distratti, alle fermate è importante evitare spinte ed essere sempre consapevoli delle regole di comportamento da tenere. Nel caso specifico, tra l’altro, non c’era nemmeno un autobus in avvicinamento, quindi non si può nemmeno parlare di ressa per salire a bordo.



«In questi mesi, tutti i soggetti coinvolti hanno lavorato per contribuire alla sicurezza degli utenti presso le fermate: l’Amministrazione Comunale – ricorda Sandonà – ha rinnovato completamente la segnaletica a terra in autostazione, proprio per rendere evidenti gli spazi di manovra degli autobus e quindi le zone a rischio. In questi giorni inoltre proprio a Noventa è sempre presente un nostro controllore, che si alterna tra l’autostazione e Via Cerro, al fine di monitorare la situazione e garantire il corretto svolgimento del servizio. Non solo: c’è una stretta collaborazione anche con molte altre Amministrazioni Comunali, e come SVT già prima dell’incidente dello scorso anno avevamo avviato in tutta la provincia un progetto di educazione in aula rivolto terze medie, attraverso il quale tra i vari temi si affronta anche quello della sicurezza nelle fermate. Quest’anno abbiamo rafforzato ulteriormente l’iniziativa estendendola anche alle prime superiori. Però l’educazione civica così come il controllo dell’ordine non possono essere demandati a SVT. E comunque non è possibile presidiare tutte le fermate. E’ importante dunque che su questo tema resti alta l’attenzione che se ne parli anche in famiglia: gli utenti per primi si devono responsabilizzare quando si tratta di sicurezza stradale».