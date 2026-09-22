Bassano, guida in stato di ebbrezza e furto di superalcolici: tre denunciati nel weekend, controlli anche per droga e ubriachezza

Fine settimana di controlli straordinari nel Bassanese, dove i Carabinieri hanno intensificato la presenza sul territorio per contrastare reati, comportamenti pericolosi e situazioni di degrado, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, quando Bassano del Grappa richiama un numero elevato di persone.

Il bilancio comprende tre persone denunciate, due delle quali coinvolte in incidenti stradali con tassi alcolemici molto superiori al limite, oltre alla denuncia di un giovane per un tentato furto di superalcolici. A questi episodi si aggiungono una segnalazione per possesso di hashish e una sanzione per ubriachezza.

Fuori strada con 1,77 grammi di alcol per litro

Il primo episodio ha riguardato una 61enne di Romano d’Ezzelino, protagonista di un incidente senza feriti lungo via Spin, nel territorio comunale di residenza.

La donna sarebbe uscita autonomamente dalla carreggiata mentre era alla guida della propria auto. Sottoposta all’alcoltest, è risultata avere un tasso alcolemico di 1,77 g/l.

Le è stata ritirata la patente, mentre l’automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Incidente a Nove, 23enne con un tasso di 2,50 g/l

Un secondo incidente autonomo, anche questo senza il coinvolgimento di altre persone, si è verificato lungo via Santa Romana a Nove.

Alla guida di un’automobile intestata a terzi c’era una 23enne residente a Quinto Vicentino. Gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 2,50 g/l.

La giovane, che nell’incidente ha riportato lesioni, è stata trasportata all’ospedale di Bassano del Grappa. Anche per lei è scattato il ritiro della patente.

Hashish vicino alla stazione ferroviaria

Durante i controlli è stato inoltre fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa un 21enne veneziano, che si trovava come passeggero a bordo di un’automobile.

Il giovane è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish ed è stato segnalato al Prefetto di Vicenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Ubriaco fuori da un locale

In via Bricito, all’esterno di un pubblico esercizio, i Carabinieri hanno invece controllato un 30enne di Rosà che presentava evidenti sintomi di alterazione psicofisica riconducibili all’abuso di alcol.

Per l’uomo è scattata una sanzione per ubriachezza.

Taglia l’antitaccheggio e nasconde sette bottiglie di superalcolici

Un ulteriore episodio è stato ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Nove nella mattinata di sabato 19 settembre.

A essere denunciato è stato un 22enne cittadino romeno, domiciliato nel Veronese, per un fatto avvenuto nel pomeriggio precedente all’interno del supermercato di un noto centro commerciale di Bassano del Grappa.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe utilizzato una piccola cesoia per recidere le placche antitaccheggio applicate a sette bottiglie di superalcolici. Le avrebbe poi nascoste sulla propria persona tentando di oltrepassare le casse e allontanarsi senza pagare.

Il 22enne è stato però fermato dagli addetti alla vigilanza prima di riuscire a lasciare il punto vendita.

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno recuperato le sette bottiglie, per un valore complessivo di 282,84 euro, restituendole al supermercato. La cesoia utilizzata per rimuovere i dispositivi antitaccheggio è stata invece sequestrata.

Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà.