Notte Bianca, boom per i Musei Civici di Vicenza: oltre 6.500 visitatori (+61,69% rispetto al 2025)

La Notte Bianca spinge i Musei Civici di Vicenza e porta nelle sedi culturali comunali numeri nettamente superiori a quelli registrati un anno fa. Nel corso delle tre giornate della manifestazione sono state 6.513 le persone che hanno visitato monumenti e collezioni della città, contro le 4.028 dell’edizione di luglio 2025: un incremento del 61,69%.

Il risultato diventa ancora più significativo considerando anche la partecipazione agli eventi organizzati nelle diverse sedi museali. In questo caso il pubblico complessivo raggiunge 8.277 persone, quasi il doppio rispetto alle 4.234 del 2025, con un aumento del 95,49%.

Basilica Palladiana al primo posto, oltre 2.500 ingressi

A guidare la classifica dei luoghi più visitati è stata la Basilica Palladiana, che nelle tre giornate ha registrato 2.594 ingressi, rispetto ai 1.915 dello scorso anno.

Segue il Teatro Olimpico, visitato da 2.084 persone, contro le 1.149 del 2025. Importante crescita anche per la chiesa di Santa Corona, passata da 308 a 613 visitatori, e per il Museo civico di Palazzo Chiericati, che ha raggiunto quota 593, rispetto ai 413 dell’anno precedente.

Numeri in forte aumento anche alle Gallerie di Palazzo Thiene, con 433 ingressi, quasi tre volte i 148 registrati nel 2025.

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza i visitatori sono stati 112, contro i 36 dello scorso anno, mentre il Museo Naturalistico Archeologico ne ha accolti 84, rispetto ai precedenti 59.

Fantin: «Nel 2027 valutiamo aperture serali prolungate»

I risultati spingono ora l’amministrazione comunale a valutare un ulteriore ampliamento dell’offerta in occasione della prossima edizione.

«Questi eccellenti risultati per i Musei Civici, ottenuti con il consueto orario di apertura diurno, ci confermano la qualità dell’offerta culturale che viene proposta dalla città di Vicenza a quanti vogliono venire a visitarla e a trascorrervi del tempo», sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.

Secondo l’assessore, i dati impongono già una riflessione sull’edizione del prossimo anno: l’obiettivo sarà valutare la possibilità di mantenere aperti i musei con orario prolungato durante le serate della Notte Bianca 2027.

La manifestazione, spiega Fantin, ha funzionato come traino anche grazie alle numerose attività diurne rivolte ad adulti, famiglie e bambini. Gli stessi musei hanno partecipato attivamente al programma: a Palazzo Chiericati, per esempio, sabato sera è stata proposta l’iniziativa “Buonanotte al Museo”, dedicata ai più giovani.

Tutto esaurito per l’Orestea al Teatro Olimpico

Il fine settimana ha coinciso inoltre con l’avvio del 79° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, che nelle due serate dedicate all’Orestea ha fatto registrare il tutto esaurito.

Tra i principali attrattori si conferma anche la terrazza della Basilica Palladiana, accessibile nel fine settimana anche in orario serale con il servizio bar: nell’arco dei tre giorni sono stati registrati 1.207 ingressi.

Grande partecipazione anche a Palazzo Thiene, dove il fine settimana della Notte Bianca è stato accompagnato dall’inaugurazione di due mostre temporanee, capaci di richiamare un pubblico numeroso.

Per l’amministrazione, dunque, i numeri dell’edizione 2026 non rappresentano soltanto un risultato positivo, ma anche un’indicazione per il futuro: utilizzare sempre di più i grandi eventi cittadini per avvicinare nuovi pubblici ai musei e al patrimonio culturale di Vicenza.