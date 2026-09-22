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22 Settembre 2026 - 9.48

Vicentino – Nasconde bottiglie di alcolici sotto i vestiti dopo aver tolto l’antitaccheggio: arrestato un 25enne

P.U.
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Avrebbe rimosso le placche antitaccheggio da alcune bottiglie di alcolici per poi nasconderle sotto i vestiti e tentare di uscire dal supermercato senza pagare. Il piano, però, è stato notato dall’addetto alla sicurezza e per un 25enne è scattato l’arresto.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, 20 settembre, intorno alle 18.30, in un supermercato di Thiene. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Breganze dopo una richiesta arrivata al numero di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, cittadino di origini straniere residente nel Vicentino e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe impossessato di alcune bottiglie di alcolici.

Per cercare di superare i controlli avrebbe tolto le placche antitaccheggio dai prodotti, occultandoli poi sotto gli indumenti.

Il comportamento sospetto non è però sfuggito all’addetto alla sicurezza del punto vendita, che lo ha fermato all’uscita e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Dopo la querela presentata dal personale incaricato del supermercato, tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.

Il 25enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato e, al termine delle formalità, inizialmente posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.

Nella mattinata successiva si è svolto il rito direttissimo. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Il giovane dovrà quindi presentarsi due volte alla settimana alla Stazione dei Carabinieri di Altavilla Vicentina.

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