Trump caccia CNN dalla Casa Bianca, i network si ribellano: persino Fox News sospende il pool presidenziale

Una protesta senza precedenti scuote il rapporto tra Donald Trump e i grandi media americani. Dopo la decisione della Casa Bianca di vietare l’accesso a CNN, MS NOW e Politico, le principali reti televisive degli Stati Uniti hanno deciso di fare fronte comune: ABC, CBS, NBC e Fox News hanno sospeso insieme a CNN la partecipazione al TV pool che segue quotidianamente il presidente.

A rendere particolarmente significativo il gesto è la presenza di Fox News, emittente con un pubblico fortemente concentrato nell’area conservatrice: secondo un recente studio del Pew Research Center, Fox è utilizzata regolarmente dal 73% del gruppo classificato come “No Apologies Right” e dal 65% dei “Faith First Conservatives”. Proprio Fox, dunque, si è unita alla protesta contro una decisione dell’amministrazione Trump.

Il sistema del pool prevede che le cinque reti si alternino nella copertura video degli impegni presidenziali, condividendo poi le immagini con le altre televisioni e con i media internazionali. Lunedì 21 settembre sarebbe spettato alla CNN svolgere questo compito, ma l’esclusione decisa dalla Casa Bianca ha impedito all’emittente di effettuare il proprio turno. Le altre reti hanno quindi scelto di non sostituirla.

«Il pubblico ha un interesse vitale a ricevere informazioni accurate e indipendenti sul proprio governo. Nessuna amministrazione dovrebbe limitare un’organizzazione giornalistica perché non ne condivide la copertura», hanno dichiarato congiuntamente Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN e NBC News.

La decisione ha già prodotto un effetto concreto: l’inaugurazione della nuova piattaforma per elicotteri realizzata alla Casa Bianca, alla presenza di Trump, non è stata coperta dal tradizionale pool televisivo. Anche altre organizzazioni giornalistiche hanno adottato iniziative di solidarietà, trattenendo immagini o rinunciando ad alcune forme di copertura.

CNN, MS NOW e Politico portano Trump in tribunale

Parallelamente, CNN, MS NOW e Politico hanno presentato una causa federale contro l’amministrazione Trump, chiedendo il ripristino immediato dell’accesso alla Casa Bianca.

Le tre organizzazioni sostengono che il provvedimento violi il Primo Emendamento della Costituzione americana, che tutela la libertà di parola e di stampa, e accusano l’amministrazione di averle escluse a causa dei contenuti della loro attività giornalistica. Il ricorso chiede anche un provvedimento urgente di sospensione del divieto.

Il bando era stato annunciato da Trump venerdì 18 settembre e applicato dal giorno successivo, quando alcuni giornalisti delle tre testate si sono visti negare l’ingresso alla Casa Bianca e disattivare i pass. Trump ha motivato la decisione accusando CNN, MS NOW e Politico di diffondere quelle che definisce “fake news”.

Il presidente ha poi difeso pubblicamente la scelta, sostenendo che l’accesso alla Casa Bianca non debba essere garantito a testate che, a suo giudizio, diffondono informazioni false o dannose. Le tre organizzazioni contestano questa impostazione e sostengono invece che il governo non possa selezionare i giornalisti sulla base del loro orientamento editoriale o delle notizie pubblicate.

La causa è stata assegnata al tribunale federale del Distretto di Columbia. Il confronto giudiziario dovrà stabilire fino a che punto l’amministrazione possa disciplinare l’accesso fisico alla Casa Bianca senza violare le garanzie costituzionali sulla libertà di stampa.

La protesta dei network, soprattutto con l’adesione di Fox News, mostra intanto come la disputa abbia superato le tradizionali divisioni editoriali: almeno sul principio dell’accesso della stampa alla presidenza, le cinque maggiori reti televisive hanno scelto questa volta una posizione comune.