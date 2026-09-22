MALO, BANCA DELLE TERRE VENETE INAUGURA LA NUOVA FILIALE: «PIÙ VICINI ALLE PERSONE»

Nuovi spazi, servizi più moderni e tecnologia, senza rinunciare al rapporto diretto con clienti, famiglie e imprese. Banca delle Terre Venete inaugura la nuova filiale di Malo, in via Roma 7, rafforzando la propria presenza sul territorio. All’inaugurazione, insieme al sindaco Moreno Marsetti, i vertici dell’istituto, con Gianfranco Sasso ed Eugenio Adamo, che illustrano il nuovo modello di filiale: innovazione e strumenti digitali, ma con la relazione personale che resta al centro.