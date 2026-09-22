Paura per Stefani sulla Brebemi: schianto con un camion, «Il rischio è stato molto alto»

Momenti di forte paura per il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, rimasto coinvolto nel pomeriggio di lunedì 21 settembre in un incidente stradale mentre viaggiava verso Milano. L’auto sulla quale si trovava si è scontrata con un camion lungo l’A35 Brebemi, nell’area tra Bariano e Treviglio, in provincia di Bergamo.

L’incidente si sarebbe verificato attorno alle 15, all’altezza dell’ingresso di Bariano. La dinamica precisa è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo quanto filtrato nelle prime ore, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento; alcune fonti parlano di un tamponamento, ma su questo punto gli accertamenti sono ancora in corso.

Stefani non era alla guida. La vettura, di sua proprietà, era condotta da un collaboratore. A bordo viaggiava anche Mara Bizzotto, senatrice e sottosegretaria alle Imprese e al Made in Italy. I tre erano diretti a Milano, nella sede della Lega di via Bellerio, per partecipare al Consiglio federale del partito.

Dopo lo scontro tutti gli occupanti dell’automobile sono stati accompagnati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per gli accertamenti del caso. Gli esami non avrebbero evidenziato conseguenze gravi: Stefani, Bizzotto e il collaboratore hanno riportato soprattutto contusioni ed escoriazioni e sono stati dimessi in serata.

Il presidente del Veneto ha rassicurato direttamente sulle proprie condizioni attraverso un messaggio pubblicato sui social: «Grazie a tutti per i messaggi di affetto! Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina».

Stefani ha accompagnato il messaggio anche con una fotografia nella quale è visibile una medicazione per una lieve ferita sotto l’occhio. Nonostante lo spavento, ha annunciato l’intenzione di riprendere immediatamente l’attività istituzionale.

A causa dell’incidente, Stefani e Bizzotto non hanno potuto raggiungere il Consiglio federale della Lega in programma a Milano. Il governatore era atteso alla riunione convocata all’indomani del raduno di Pontida.

Sull’accaduto è intervenuto anche Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha espresso sollievo per le condizioni dei tre occupanti della vettura e rivolto loro un augurio di pronta ripresa.

Secondo le informazioni disponibili nella serata di lunedì, l’agenda istituzionale di Stefani per i giorni successivi risultava confermata, compreso l’appuntamento previsto martedì a Verona per l’apertura della sessantesima edizione di Marmomac.