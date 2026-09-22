Muore a 56 anni dopo un intervento estetico

VALSUGANA 22 SETTEMBRE 2026 – Otto mesi di coma non le hanno lasciato scampo: Clara Palaoro, insegnante di 56 anni conosciuta in tutta l’Alta Valsugana, è deceduta all’ospedale Santa Chiara di Trento. Tutto era iniziato il 28 gennaio scorso, quando la donna si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica – definito “di routine” – in una clinica privata del Vicentino. Poche ore dopo l’operazione, scrive Il Dolomiti, il suo quadro clinico sarebbe drasticamente peggiorato.

Da quel momento la maestra non si è mai più risvegliata: prima ricoverata in stato vegetativo in una struttura trentina, è stata poi trasferita al Santa Chiara circa dieci giorni fa, dove infine il cuore ha smesso di battere.

Ora la famiglia chiede verità: stando alle informazioni raccolte dalla stampa locale, sarebbe già stato depositato un esposto in Procura a Vicenza per fare chiarezza su quanto accaduto e stabilire eventuali colpe. La magistratura ha intanto disposto l’autopsia e aperto un fascicolo d’indagine.