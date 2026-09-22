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22 Settembre 2026 - 15.59

Padova, due casi di Dengue: scatta la disinfestazione straordinaria

Nicoletta Ugolini
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PADOVA, 22 SETTEMBRE 2026 – Due nuovi casi di Dengue sono stati registrati nel territorio dell’Ulss 6 Euganea: a essere colpiti un uomo di Padova e una donna di Abano Terme, entrambi di mezza età, contagiati durante un viaggio in una zona del mondo dove il virus è endemico.

Dopo un breve periodo di ricovero, oggi le condizioni di entrambi sono buone. Vista la situazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha avviato, insieme ai due Comuni interessati, un’inchiesta epidemiologica che porterà a un intervento straordinario di disinfestazione, già a partire da questa sera.

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