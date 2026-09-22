A Roma il meglio di Venezia: 50 film della Mostra del cinema nelle sale

Dal 24 settembre al 6 ottobre, 50 film della 83esima Mostra del Cinema di Venezia sbarcano nelle sale di Roma e del Lazio: in programma il Leone d’Oro, i Leoni d’Argento, i premi di Orizzonti e una selezione delle Giornate degli autori e della Settimana internazionale della critica. “Significa offrire al pubblico un’occasione preziosa per incontrare il cinema di qualità,” commenta Leandro Pesci, presidente di Anec Lazio.

Tra i titoli più attesi Woman Unknown di May el-Toukhy, Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor, Possible Love di Lee Chang-dong e Dau di Ilya Khrzhanovsky. Ampio spazio anche a Orizzonti, la sezione dedicata alle nuove tendenze del cinema, con opere come Un détour par Diane di Ann Sirot e Raphaël Balboni, La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini e La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Il programma include inoltre 23 titoli delle Giornate degli autori, tra cui A veces me entra tristeza, otras veces rebelión di María Aparicio, Dear Ajayi di Damilola Orimogunje e Une femme aujourd’hui di Robert Guédiguian.

Tra gli ospiti attesi agli incontri con il pubblico ci saranno Ali Asgari per Un po’ di luce, Edoardo Gabbriellini per La città dei vivi e Alina Marazzi per La ragazza con la Leica. L’anteprima romana di Naza è fissata per domenica 27 settembre alle 21:15 al Cinema Barberini.

“Woman Unknown e Naza sono due film che dialogano profondamente con le vicende dei nostri giorni: sono felice che queste proiezioni siano a disposizione dei cittadini,” sottolinea Smeriglio. “Un appuntamento di grande valore per la cultura cinematografica del Lazio,” aggiunge Mario Luciano Crea, presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio. “Ancora una volta, la sala cinematografica si conferma un luogo d’elezione per un’esperienza artistica e culturale,” conclude Lorenza Lei, amministratore delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission.

Foto IPA