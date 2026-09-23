CRONACAVENETO
23 Settembre 2026 - 10.04

Esce di strada e finisce nel giardino di una casa: muore un 35enne (VIDEO)

Nicoletta Ugolini
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TREVISO, 23 SETTEMBRE 2026 – Alle ore 1:00 di questa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Morgano (Treviso), in via Settimo, dopo che un’automobile era uscita di strada terminando la corsa nel giardino di un’abitazione.

Giunta sul posto, la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Treviso ha stabilizzato il mezzo e recuperato il corpo del conducente, un uomo di 35 anni, poi rimuovendo l’auto con l’ausilio di un’autogru. Sul posto sono intervenuti anche il SUEM 118 e i Carabinieri.

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